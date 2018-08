Bourse Zurich: le SMI finit en net repli sur fond de tensions en Turquie

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé la séance de mercredi en repli et nettement sous les 9000 points. La place zurichoise a été entraînée par la baisse de Wall Street, toujours affectée par les inquiétudes liées à une possible contagion de la crise financière turque.

Les principales Bourses européennes ont également terminé en forte baisse. "Nous assistons à une liquidation généralisée des positions en Europe, les intervenants étant inquiétés par la crise de la devise turque et le ralentissement économique en Chine", ont souligné les analystes de CMC Markets dans un commentaire.

Selon ce dernier, les valeurs bancaires européennes ont été particulièrement affectées, les investisseurs craignant que les problèmes en Turquie s'étendent à la zone euro.

Ces nouvelles provoquaient un nouvel accès de faiblesse de l'euro, qui par ricochet renforçait le franc. En fin d'après-midi, la devise suisse s'échangeait à 1,1256 franc pour un euro, contre 1,1307 euro-franc mardi à la mi-journée.

Les données conjoncturelles américaines ont été mitigées. La production industrielle a vu sa progression nettement ralentir en juillet, tandis que les stocks des entreprises manufacturières et de distribution ont modestement augmenté en juin.

La productivité a par contre avancé plus vite que ne l'estimaient les analystes au 2e trimestre et les ventes au détail aux Etats-Unis ont progressé en juillet plus que prévu.

A la clôture de la place zurichoise, le SMI a abandonné 0,93% à 8926,23 points. Le SLI a perdu 1,12% à 1455,84 points et le SPI a reculé de 0,96% à 10'639,02 points. Hormis Nestlé (+0,02%), les 29 autres valeurs vedettes ont toutes cédé leurs gains.

Les plus fortes baisses ont été enregistrées par les horlogers Richemont (-3,2%) et Swatch (-3,1%), visiblement affectées par les craintes pesant sur la croissance chinoise. L'Empire du milieu a montré de nouveaux signes d'essoufflement en juillet, avec un ralentissement surprise de la consommation et une drastique baisse des investissements.

Les cycliques Vifor (-3,2%), Sonova (-2,6%) et Schindler (-2,1%) étaient également pénalisées. Ce dernier publie vendredi ses résultats semestriels.

Les bancaires Credit Suisse (-1,4%) et UBS (-0,7%) étaient aussi affectées, mais dans une moindre mesure, tandis que les assureurs Swiss Life (-0,3%), Swiss Re (-0,5%) et Zurich Insurance (-0,6%) s'en tiraient sans trop de dégâts.

Swisscom, qui publiera jeudi sa performance financière après six mois, perdait 0,7%.

Sur le marché élargi, Kudelski a abandonné 1,7%, après de faibles résultats semestriels. Le groupe technologique vaudois a vu son chiffre d'affaires chuter de 10,3% à 446 millions de dollars, pour une perte nette de 36,5 millions, plus prononcée que les prévisions les plus pessimistes.

La Banque cantonale de Saint-Gall (-1,0%), VZ Holding (-4,8%) et Zur Rose (+1,9%) ont également publié leurs résultats intermédiaires.

al/jh