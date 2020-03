Bourse Zurich: le SMI finit en rouge, entraîné par Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative mercredi. Après avoir connu une forte remontée en début de séance, le SMI a petit à petit perdu son élan, jusqu'à brièvement passer dans le rouge vers 14 heures pour se reprendre avant de rechuter dans le sillage de Wall Street.

A New York, Wall Street accentuait ses pertes en cours de matinée, au lendemain d'une forte envolée. Les investisseurs s'interrogeaient sur les mesures que le gouvernement entend prendre pour soutenir l'économie américaine.

"Le rebond d'hier a été de courte durée", a commenté Lillian Currens de Schaeffer, qui a souligné que les investisseurs n'ont pas été convaincus par la suggestion faite mardi par Donald Trump de supprimer les charges et cotisations sociales jusqu'à la fin de l'année.

Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a pourtant assuré mercredi que l'administration Trump travaillait "à temps plein" à un plan de soutien à l'économie et aux ménages pour contrer les effets de l'épidémie de coronavirus.

Le président américain devait par ailleurs rencontrer mercredi les croisiéristes et les PDG des banques américaines.

Les investisseurs surveillaient aussi les actions de banques centrales à travers le monde pour répondre à l'impact économique du coronavirus. La Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé une baisse surprise de 50 points de base de ses taux, de 0,75% à 0,25%. La prochaine réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) débute jeudi et celle de la Fed la semaine prochaine.

En Suisse, des analystes ont estimé la veille que la BNS va probablement abaisser à son tour ses taux d'intérêt si la BCE fait de même cette semaine. "La BNS doit absolument agir si la BCE abaisse jeudi ses taux, sinon la différence de taux avec la zone euro sera trop faible", ont insisté les analystes de Bantleon.

Le SMI a terminé en recul de 0,47% à 9152,50 points, avec un plus bas 9130,19 points et un plus haut à 9373,92 points. Le SLI a perdu 0,75% à 1373,06 points et le SPI 0,59% à 11'161,17 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 23 0nt reculé et 7 avancé.

Le petit peloton des gagnants est emmené par Julius Bär (+0,6%), UBS (+0,5%), ainsi que Swiss Life et Novartis (chacun +0,3%).

Credit Suisse (+0,1%) a aussi fini dans le vert, les bancaires ayant poursuivi leur reprise de la veille.

Roche (-0,1%) a fléchi sur la fin tout comme Nestlé (-0,7%). Le premier a obtenu de l'autorité sanitaire (FDA) aux Etats-Unis un feu vert pour la commercialisation d'un nouveau test cytologique, destiné à améliorer le dépistage du pré-cancer du col de l'utérus chez les femmes testées positives au papillomavirus humain (HPV).

La volatile AMS (-10,6%) a fini lanterne rouge, derrière Temenos (-4,2%) et Richemont (-3,0%). L'action du fabricant autrichien de puces a été pénalisée par les détails de son augmentation de capital dont le produit estimé à 1,75 milliard de francs suisses servira notamment à financer l'acquisition de l'éclairagiste allemand Osram Licht.

Swatch (-1,4%) a aussi perdu du terrain.

Au lendemain des chiffres de Geberit (-2,9%), plusieurs analystes ont revu leur copie, les uns augmentant, les autres diminuant l'objectif de cours et avec des recommandations variant entre "sell" et "hold". L'analyste d'UBS par exemple (objectif relevé, "sell confirmé" a qualifié les résultats 2019 de robustes et estimé que la situation devrait rester similaire cette année. L'influence du coronavirus devrait de son côté rester limitée, dans la mesure où Geberit réalise moins de 3% de son chiffre d'affaires en Chine.

Sur le marché élargi, de nombreuses sociétés, dont le sidérurgiste germano-lucernois Schmolz+Bickenbach (-2,3%), Plazza (-0,4%), Von Roll (+5,3%), et SF Urban Properties (+2,0%) ont publié leurs résultats annuels.

Stadler Rail (+0,4%) a annoncé une importante commande de 12 rames de Matterhorn Gotthard Bahn, d'un montant de 148,5 millions de francs suisses. La compagnie haut-valaisanne a commandé au total 27 rames pour un montant de 300 millions de francs suisses.

rp/al