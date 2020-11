Bourse Zurich: le SMI finit en rouge pour la première séance de la semaine

Zurich (awp) - Après une bouffée d'optimisme matinale, la Bourse suisse a vu son élan se tarir et le SMI a fini la première séance de la semaine sur une note négative. L'indice vedette de SIX, qui avait dépassé 10'550 points en matinée, a bien tenté un ultime redressement en fin d'après-midi, en vain.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée. Les investisseurs étaient rassurés par une annonce du laboratoire AstraZeneca sur l'efficacité de son vaccin contre le coronavirus.

"Pour le troisième lundi de suite, les acteurs du marché ont été accueillis par des nouvelles positives sur le vaccin et le traitement contre le Covid, ce qui a injecté une dose d'optimisme sur le marché", a noté Patrick O'Hare de Briefing.

Sur le front macroéconomique cependant, dans la zone euro, l'activité du secteur privé s'est fortement contractée en novembre, en raison des nouvelles mesures de confinement liées à l'épidémie de coronavirus, selon la première estimation de l'indice PMI composite du cabinet Markit.

En Grande-Bretagne, l'activité du secteur privé est repartie à la baisse en novembre en raison du reconfinement décidé face à la seconde vague de la pandémie.

Le SMI a terminé en recul de 0,30% à 10'464,60 points, avec un plus bas à 10'453,91 et un plus haut à 10'553,32. Le SLI a grignoté 0,02% à 1646,94 points et le SPI a cédé 0,47% à 12'957,35 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 17 ont reculé et 13 avancé.

Le podium du jour se compose de la volatile AMS (+3,9%), suivie par Swiss Re (+2,3%) et Credit Suisse (+2,2%).

HSBC a relevé l'objectif de cours de Credit Suisse et confirmé "hold" dans le cadre d'une étude sectorielle. La banque britannique a aussi relevé l'objectif de cours d'UBS (+1,7%) avec recommandation "buy" et repris la couverture de Julius Bär (+1,5%) à "hold".

Swiss Re a profité de plusieurs études d'analystes qui ont tous relevé l'objectif de cours. Celui de l'américaine Citibank a porté sa recommandation à "buy" de "neutral", saluant au passage la dynamique du secteur des assurances ces dernières semaines.

Les deux autres assureurs Zurich (+1,9%) et Swiss Life (+1,5%) ont aussi été recherchés.

A l'autre bout du classement, Nestlé et Logitech (chacun -2,1%) se partagent la lanterne rouge, derrière Givaudan (-1,5%) et Sika (-1,3%).

Novartis (-0,01%) a terminé quasi à l'équilibre et Roche (-0,8%) a aussi pesé sur l'indice. Le partenaire américain de Roche, Regeneron, a obtenu de la FDA une homologation de son traitement anti-Covid qui a notamment été utilisé pour soigner le président américain Donald Trump lorsqu'il avait été atteint par la maladie.

Sur le marché élargi, Phoenix Mecano (+6,6%) veut franchir un palier supplémentaire en Chine et coter partiellement l'une de ses activités à la toute nouvelle Bourse de Shanghai, Star.

Aluflexpack (+3,5%) va étoffer les capacités de production de ses usines croates afin de répondre à la demande élevée. L'entreprise argovienne entend investir ces deux prochaines années environ 65 millions d'euros. La mise en oeuvre du projet commence avec effet immédiat. Le début des travaux est prévu au premier semestre 2021 et celui de la production fin 2022.

Molecular Partners (+2,4%) a débuté les essais cliniques avec son traitement MP0420, une injection sous-cutanée qui pourrait s'avérer efficace à la fois pour traiter et prévenir le Covid-19. Huit volontaires en bonne santé ont reçu le traitement dans le cadre d'une étude de phase 1.

Aryzta (+2,0%) fait l'objet d'une offre de rachat par la société d'investissement américaine Elliott Advisors, au prix de 80 centimes par action. La proposition officialisée été soumise mercredi 18 novembre au boulanger industriel, qui l'accueille avec circonspection. L'offre d'Elliott valorise le groupe à 794 millions de francs suisses.

Le patron de Siegfried (+1,0%) Wolfgang Wienand a déclaré au journal Finanz und Wirtschaft que les acquisitions resteront un important moyen pour réaliser la stratégie du groupe. Il n'exclut pas de se lancer dans le segment des biotechnologies.

rp/md