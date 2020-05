Bourse Zurich: le SMI finit en vert une séance en montagnes russes

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note légèrement positive mardi. Le SMI a connu un parcours erratique, oscillant entre rouge et vert durant toute la séance. Il est remonté plus nettement en début d'après-midi, s'approchant d'une quinzaine de points de la barre des 9800, avant de fléchir à nouveau, pour terminer dans le vert à quelques encablures de l'équilibre.

A New York, Wall Street hésitait en matinée au lendemain d'une forte progression et dans l'attente de l'audition du patron de la Réserve fédérale Jerome Powell et du Secrétaire au Trésor Steven Mnuchin devant le Sénat.

Pour Patrick O'Hare de Briefing, les remarques de M. Powell, envoyées à l'avance au comité, sont "pour le moins quelconques". Le président de la Fed y indique notamment que son institution "s'engage à utiliser tout (son) éventail d'outils pour soutenir l'économie dans ces temps difficiles même si nous reconnaissons que ces actions sont seulement une partie d'une réponse plus large du secteur public."

Le SMI a fini en hausse de 0,24% à 9764,23 points, avec un plus haut à 9785,18 points et un plus bas à 9703,61 points. Le SLI a gagné 0,63% à 1430,45 points et le SPI 0,43% à 12'178,43 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 23 ont progressé, 6 reculé et Kühne+Nagel a fini stable.

La défensive Swisscom (-3,1%) a fini lanterne rouge derrière la toujours volatile AMS (-1,7%) et Swiss Re (-1,2%).

Roche (-0,9%) a aussi perdu du terrain. Novartis et Nestlé (chacun +0,3%) en ont gagné un peu.

L'Union européenne a homologué la thérapie génique de Novartis Zolgensma destinée aux bébés et enfants atteints d'amyotrophie spinale (AMS). Par ailleurs, Vontobel a relevé l'objectif de cours et confirmé "hold". L'analyste a salué le feu vert européen pour le Zolgensma comme une excellente nouvelle pour les patients atteints d'AMS.

Vontobel a aussi relevé l'objectif de cours de Roche et confirmé "buy". La récente homologation américaine pour le Tecentriq signifie un élargissement des possibilités d'application, selon l'analyste qui suppose que l'indication correspondante se traduira par un potentiel de ventes de 171 millions de dollars.

Julius Bär (+5,0%) et Sonova (+4,5%) se sont disputés la première place du podium durant toute la séance. Sika (+3,7%) a pris la médaille de bronze.

Julius Bär a vu la croissance de sa masse sous gestion perdre de l'altitude sur les quatre premiers mois de l'année. La collecte de nouveaux fonds s'est faite à des niveaux plus faibles que prévu. Par contre, la rentabilité s'est améliorée en comparaison annuelle. Dans la foulée, Kepler Cheuvreux a relevé l'objectif de cours et confirmé "hold".

Sonova proposera à ses actionnaires un dividende en nature, sous la forme d'actions de l'entreprise, à l'issue de son exercice décalé 2019/20. Les titres proviendront du programme de rachat interrompu mi-mars et qui devaient initialement être détruits. Le groupe a également remporté une victoire juridique aux Etats-Unis qui devrait se solder par un revenu exceptionnel de 100 à 120 millions de francs suisses.

Les deux autres bancaires UBS (+1,2%) et Credit Suisse (+0,9%) ont aussi progressé.

Independent Research a fortement abaissé l'objectif de cours de Richemont (+1,0%) et confirmé "vendre". Les recettes au quatrième trimestre 2019/20 (janvier-mars) se sont révélées nettement inférieures aux attentes, a déploré l'analyste qui a aussi été surpris négativement par le dividende. Swatch (+1,4%) a fait mieux que son concurrent genevois.

Sur le marché élargi, Sunrise (+0,8%) et Salt, qui ont annoncé une collaboration dans la fibre optique, n'ont pas l'intention d'unir leurs destins. "Une fusion de Sunrise et Salt ne figure pas à l'ordre du jour", a assuré le patron de Sunrise, André Krause, à l'occasion d'une téléconférence de presse.

Lem (+9,5%) n'a pas été épargné par les difficultés au cours de son exercice 2019/20, clos à fin mars. Après l'impact du conflit commercial sino-américain, le coronavirus est venu mettre son grain de sel en Chine, où le groupe est très présent. Les résultats ont toutefois dépassé les attentes, à part le dividende. L'incertitude demeure pour 2020/21.

rp/vj