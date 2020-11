Bourse Zurich: le SMI finit juste dans le rouge sous la barre des 10'500 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé en ordre dispersé mercredi. Le SMI a connu une séance en montagnes russes majoritairement dans le vert. L'indice vedette a fléchi sur la fin, terminant juste dans le rouge un peu plus d'une dizaine de points sous les 10'500.

A New York, Wall Street reprenait son souffle au lendemain d'un nouveau record historique du Dow Jones, finissant pour la première fois au-dessus des 30'000 points. La Bourse américaine doit rester fermée jeudi (jour férié de Thanksgiving) et "les marchés digèrent une pléthore de données économiques publiées (...) avec notamment les chiffres décevants des inscriptions au chômage et des commandes de biens durables meilleures que prévu", ont relevé les analystes de Charles Schwab.

Le SMI a perdu 0,03% à 10'488,27 points, avec un plus bas à 10'481,98 points et un plus haut à 10'543,26 points. Le SLI a cédé 0,14% à 1651,07 points et le SPI 0,01% à 12'990,81 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 ont reculé, neuf avancé et Alcon a fini stable.

Le podium du jour se compose de Logitech (+2,3%), Swisscom (+1,4%) et Partners Group (+1,0%).

Dans le camp des poids lourds, les valeurs pharmaceutiques Novartis (+0,6%) et Roche (-0,1%) ont terminé en ordre dispersé. Nestlé (+0,2%) a grignoté un peu de terrain.

Bryan Garnier et UBS ont relevé l'objectif de cours de Novartis et confirmé chacun "buy". Lors de la journée des investisseurs de la veille, le géant pharmaceutique a fourni des nouvelles sur son portefeuille de produits en développement, qui promet une nouvelle croissance des ventes et l'exercice en cours est dans l'ensemble réussi, selon l'expert d'UBS.

Ce même Bryan Garnier et Vontobel ont réduit l'objectif de cours du bon de jouissance Roche et confirmé chacun "buy". Le directeur financier de Roche a préparé les experts au fait que les ventes se situeront probablement dans la partie inférieure de la fourchette communiquée précédemment, a relevé l'analyste de Vontobel.

Nestlé a annoncé la vente de ses activités de lait d'arachide et de bouillie de riz en conserve Yinlu en Chine à Food Wise. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué. Les opérations cédées ont réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 700 millions de francs suisses.

Côté perdants, Clariant (-1,8%) a fini lanterne rouge derrière Sika, Swiss re et UBS (tous -1,1%).

Le chimiste de spécialités Clariant va supprimer quelque 1000 emplois supplémentaires dans ses structures régionales et de services, après avoir déjà annoncé quelque 600 suppressions de postes en début d'année, sur les 17'200 que comptait alors l'entreprise. Le Bâlois veut éradiquer les coûts résiduels liés à la cession des subdivisions Healthcare Packaging (emballages pour produits pharmaceutiques) et Masterbatches (mélanges maîtres).

Credit Suisse (-0,8%) a aussi reculé, alors que Julius Bär (+0,9%) a fin avec la médaille en chocolat.

Sur le marché élargi, dans le cadre de sa journée des investisseurs, U-Blox (+5,7%) s'est encore refusé à faire des prévisions pour l'année 2020. Le fabricant zurichois de puces de géolocalisation invoque, en plus des incertitudes provoquées par la crise sanitaire, les restrictions réglementaires liées à son offre de reprise sur son concurrent britannique Telit.

Basilea (+4,5%) a profité de l'homologation de son antimycosique Cresemba (isavuconazole) par les autorités sanitaires chinoises dans l'indication contre l'aspergillose invasive. Le dossier était porté sur ce marché par le géant Pfizer.

Dufry (+1,8%) a profité, selon des courtiers, de deux recommandations d'achat par Bank of America et Mirabaud Securities. Les analystes de ces deux établissements tablent sur une hausse des cours de l'action de l'exploitant de boutiques hors taxe ces prochaines semaines.

SIG Combibloc (+1,3%) a annoncé la reprise des 50% restants d'une coentreprise au Moyen-Orient et en Afrique. La finalisation de cette opération, attendue au premier trimestre 2021, dépendra du feu vert des autorités de la concurrence, notamment en Arabie saoudite.

TX Group (-0,7%) fait l'objet depuis dimanche dernier victime d'une attaque informatique d'envergure, touchant ses subdivisions Tamedia, 20 Minuten, Goldbach et Markets. L'entreprise affirme que l'essentiel des services informatiques a été épargné ou peu touché.

DKSH (-0,2%) a prolongé "pour plusieurs années" son partenariat avec le géant américain Procter&Gamble (P&G) à Hong Kong et Macao. Les modalités financières de l'accord n'ont pas été révélées.

rp/al