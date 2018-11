Bourse Zurich: le SMI finit juste en rouge, mais au-dessus des 9000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a connu des hauts et des bas jeudi pour finir par terminer sur une note légèrement négative. Le SMI a encore évolué dans une fourchette d'une centaine de points et il a fini au-dessus des 9000 points. Les investisseurs se sont notamment concentrés sur les résultats d'entreprises avec, au SMI, Credit Suisse, Swiss Re et Swisscom.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, poursuivant son rebond après une longue période de turbulences à la faveur de résultats d'entreprises et d'indicateurs de bonne tenue.

Les investisseurs pourraient cependant être amenés à se placer en retrait car les évènements à venir sont nombreux, à commencer par les résultats d'Apple après la clôture, le rapport mensuel officiel sur l'emploi vendredi, les élections législatives américaines le 6 novembre et à la fin du mois, le sommet du G20 au cours duquel doivent se rencontrer le président Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping.

Sur le plan macroéconomique américain, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont un peu reculé la semaine dernière, s'inscrivant sous la barre des 225'000 requêtes pour la 17e semaine consécutive. La productivité a légèrement ralenti au 3e trimestre, en progressant de 2,2% contre 2,9% au trimestre précédent. L'indice ISM manufacturier a reculé de 2,1 points en octobre à 57,7% sur un mois. Les dépenses de construction sont restées inchangées en septembre à 1329,5 milliards de dollars. Sur un an, elles ont progressé 7,2%.

Le SMI a terminé en baisse de 0,05% à 9017,25 points, avec un plus haut à 9070,17 et un plus bas à 8980,83. Le SLI a grignoté 0,01% à 1420,65 points et le SPI 0,04% à 10'639,88 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 16 ont reculé, 13 avancé et Partners Group a fini inchangé.

Le podium du jour se compose d'AMS (+8,6%), Logitech (+2,5%) et Clariant (+2,4%).

A l'inverse, les trois plus gros perdants sont Vifor et Credit Suisse (chacun -2,1%) et LafargeHolcim (-1,2%).

Credit Suisse a été sanctionné par les investisseurs. La banque a enregistré un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 424 millions de francs suisses au troisième trimestre, inférieur aux attentes malgré un bond de 74%. Dans l'ensemble, la banque aux deux voiles a déçu les attentes du marché.

Dans la foulée des chiffres, Independent Research a réduit l'objectif de cours et confirmé "acheter". Vontobel a placé l'objectif sous revue et confirmé "hold" et Baader a abaissé l'objectif et confirmé "buy". Les résultats sont tout sauf inspirants et plus mauvais que ceux de la concurrence, a commenté l'analyste de la banque zurichoise.

UBS (+0,6%) et Julius Bär (-0,2%) ont évolué diversement.

Swisscom (-1,1%) a enregistré une performance satisfaisante et conforme aux attentes sur les neuf premiers mois de l'année. L'opérateur historique revendique un chiffre d'affaires en hausse de 1% sur un an à 8,7 milliards de francs suisses pour un bénéfice net de 1,21 milliard, en recul de 4,4%.

Swiss Re (-0,5%) a généré sur les neuf premiers mois de l'année un bénéfice net de 1,09 milliard de dollars, en dépit d'un débours estimé de 1,6 milliard pour les dégâts des catastrophes naturelles ou non de grande envergure. Les résultats sont globalement supérieurs aux attentes.

Dans le camp des poids lourds, Roche (+0,2%) a soutenu l'indice, alors que Novartis et Nestlé (chacun -0,1%) ont légèrement reculé. Roche a reçu le feu vert de la Commission Européenne pour la commercialisation du Venclyxto en combinaison avec MabThera pour le traitement en seconde ligne contre la leucémie lymphoïde chronique.

Lonza (+1,5%) a trouvé un repreneur pour ses activités de traitement de l'eau. Le gestionnaire américain de placements Platinum Equity s'est engagé à débourser 630 millions de dollars pour l'unité Water Solutions, basée aux Etats-Unis.

Sur le marché élargi, Vontobel (+0,6%) a dégagé un nouveau record pour sa masse sous gestion à fin septembre, à 209,4 milliards de francs suisses, en progression de près d'un quart sur trois mois.

Les actionnaires d'Aryzta (-20,0%) ont accepté l'augmentation de capital de 800 millions d'euros.

