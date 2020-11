Bourse Zurich: le SMI finit juste sous la barre des 10'500 points, dans le vert

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé dans le vert jeudi. La séance s'est déroulée dans le calme, en l'absence de nouvelles en provenance des Etats-Unis, où c'était jour férié pour cause de Thanksgiving et où la séance de vendredi sera raccourcie pour cause de Black Friday.

Le SMI des valeurs vedettes a terminé juste sous la barre des 10'500 points. Le front des nouvelles d'entreprises est resté calme, à part pour quelques sociétés du marché élargi.

A New York, les Futures sur les trois principaux indices évoluaient en ordre dispersé. La veille, le Nasdaq avait terminé sur un nouveau record historique, au lendemain de celui du Dow Jones.

Sur le plan conjoncturel, l'emploi a poursuivi son recul en Suisse au troisième trimestre. Le moral des consommateurs allemands pour le mois de décembre reflète les inquiétudes liées à la seconde vague pandémique qui sévit sur le Vieux continent. Celui des ménages français sombre même à un niveau inédit en près de deux ans.

Le SMI a fini sur un gain de 0,09% à 10'497,79 points, avec un plus haut à 10'524,82 et un plus bas à 10'494,69 points. Le SLI a marginalement reculé de 0,03% à 1650,59 points et le SPI a gagné 0,23% à 13'021,12 points. Sur les 30 valeurs vedettes, gagnants et perdants s'équilibrent.

Le fabricant d'accessoires et périphériques informatiques Logitech (+2,3%) précède Sonova (+1,5%), alors que Temenos, Sika et Roche (+1,0% chacun) se partagent la troisième marche du podium.

Credit Suisse a relevé l'objectif de cours de Sonova et confirmé "outperform". Le fabricant d'appareils auditifs présente un profil croissance/risque intéressant, a notamment estimé l'analyste. Un récent sondage et une discussion avec le directeur général Arnd Kaldowski ont conforté sa conviction que la nouvelle plateforme Phonak Paradise est la meilleure de sa catégorie.

Le bon de jouissance Roche n'a pas souffert d'un abaissement d'objectif de cours par Morgan Stanley, qui a confirmé "overweight". L'analyste a notamment tenu compte de l'avertissement du géant bâlois selon lequel l'érosion de ses recettes attribuable à la concurrence des génériques atteindra 4,7 milliards de francs suisses cette année et pourrait encore s'élever à 3,5 milliards en 2021, bien au-delà des 2,8 milliards anticipés en moyenne par les analystes.

Les deux autres poids lourds Nestlé et Novartis (chacun +0,4%) ont aussi fini du bon côté de la barre.

Dans le camp des perdants, Zurich nsurance (-1,4%) a pris la lanterne rouge, derrière Richemont et Adecco (-1,0% chacun), les bancaires Credit Suisse et UBS et la porteur Swatch (tous -0,9%).

Sur le marché élargi, Comet (+9,0%) a annoncé s'attendre à des résultats annuels en hausse: "2020 a été une bonne année et nous avons réalisés des progrès", a commenté le directeur général du groupe fribourgeois, Kevin Crofton, à l'occasion de la journée des investisseurs.

Le fabricant de composants électroniques Carlo Gavazzi (+3,5%) a subi les effets des mesures de lutte contre la pandémie du coronavirus et a essuyé sur les six premiers mois de son exercice décalé 2020/21 un recul de la demande, des recettes et du bénéfice net. Pour la suite de l'exercice, l'entreprise ne fournit aucune prévision chiffrée en raison des incertitudes actuelles.

Le fournisseur de l'industrie automobile Autoneum (3,1%) espère bénéficier du rebond plus rapide que prévu de l'industrie automobile et s'attend à clôturer l'année sur une baisse du chiffre d'affaires de 20% en monnaies locales.

Peu avant la clôture, Also (+0,9%) a annoncé son intention d'étendre ses activités en Espagne afin de renforcer sa présence dans le sud de l'Europe.

rp/buc