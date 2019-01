Bourse Zurich: le SMI finit la dernière séance de la semaine dans le rouge

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note inégale vendredi. Le SMI, qui avait reculé lors des quatre séances précédentes, a tenté de reprendre un petit peu d'altitude pour échouer de peu dans le rouge, alors que l'indice pondéré SLI a terminé de justesse dans le vert. Givaudan a retenu l'attention après ses chiffres. Plusieurs sociétés du marché élargi ont aussi levé le voile sur leurs résultats.

A New York, Wall Street évoluait en hausse en matinée, les investisseurs digérant une série contrastée de résultats d'entreprises. "La majorité des entreprises qui publient leurs chiffres dépassent les attentes", a rappelé Peter Cardillo de Spartan Capital Securities. "Mais les résultats sont aussi de qualité", a-t-il ajouté.

Pour expliquer la hausse des indices, d'autres observateurs mettaient en avant un article du Wall Street Journal évoquant la possibilité que la Banque centrale américaine puisse suspendre plus tôt que prévu la réduction en cours de son bilan d'actifs.

Le SMI a fini sur un recul de 0,17% à 8922,49 points, avec un plus bas à 8904,79 et un plus haut à 8980,77. Sur l'ensemble de la semaine, l'indice phare de la place zurichoise accuse un repli de 1,1%. Le SLI a grignoté 0,06% à 1392,20 points et le SPI a perdu 0,16% à 10'434,48 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 14 ont reculé, 14 avancé, Kühne+Nagel et UBS restant sur leurs marques.

Le podium du jour se compose de la volatile AMS (+5,9%), LafargeHolcim (+2,4%) et Lonza (+2,2%). Le cimentier franco-suisse envisagerait la vente de ses activités aux Philippines, selon une dépêche de l'agence Bloomberg basée sur des sources proches du dossier. La valeur de ces activités est estimée à environ 2,5 milliards de dollars par le groupe.

Avant les chiffres de Lonza, fin janvier, Kepler Cheuvreux a abaissé l'objectif de cours et confirmé "buy". L'analyste se concentrera surtout sur les perspectives du groupe pour 2019.

A l'inverse, les plus gros perdants du jour sont Givaudan (-3,7%), Swiss Life (-1,8%) et Adecco (-1,6% à 50,52 francs suisses).

Le champion mondial des arômes et parfums a connu une croissance dynamique mais ses marges ont souffert en 2018. Bien qu'ayant atteint la plupart des objectifs, le groupe genevois a vu son bénéfice net reculer de 7,9% suite à la hausse du coût des matières premières et d'effets de changes défavorables.

Swiss Life a été rétrogradé à "neutral", après "outperform", par Mainfirst qui a en revanche relevé l'objectif de cours. Les analystes tablent sur une hausse des bénéfices en moyenne 3% plus élevée que ceux de la branche entre 2019 et 2021.

Adecco a souffert d'une rétrogradation de deux crans d'un coup, à "reduce" de "buy" par ODDO, qui a ramené l'objectif de cour à 47 francs suisses, après 60 francs suisses. Les analystes déplorent un manque de perspectives de croissance pour le géant de l'intérim.

Swatch (-0,3% à 308,00 francs suisses) a souffert d'une rétrogradation à "neutral" de "outperform" par Credit Suisse, qui a sabré l'objectif de cours à 340 de 510 francs suisses. Depuis son plus haut de juin 2018, le cours de l'action au porteur a chuté de 40%. Les incertitudes sur la demande en Chine demeurent importantes et les attentes de résultats en 2019 sont trop élevées, a commenté l'analyste.

Credit Suisse a aussi abaissé l'objectif de cours de Richemont (+0,8%), tout en confirmant "neutral". Là aussi, l'expert juge les attentes de résultats pour 2020 trop élevées.

Dans le camp des poids lourds, Novartis (-0,9%) et Nestlé (-0,5%) et, dans une moindre mesure, Roche (-0,1%) ont pesé sur l'indice.

Après les chiffres trimestriels du début de semaine, Vontobel a abaissé l'objectif de cours de Logitech (+1,4%) et confirmé "buy". Les analystes ont qualifié les résultats de solides et relevé leurs estimations pour le bénéfice par action de 7% pour 2019.

Sur le marché élargi, le producteur saint-gallois de composants et fixations métalliques SFS (-2,8%) a publié une performance 2018 presque conforme aux attentes du marché en termes de revenus.

Compagnie financière tradition (+2,4%) et Starrag (+3,6%) ont également présenté un premier jet de leurs chiffres annuels ou intermédiaires respectifs.

Goldbach (stable) sera retiré de la cote dès l'entame de février, suite à son rachat par Tamedia (+1,3%).

rp/buc