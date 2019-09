Bourse Zurich: le SMI finit la semaine au-dessus des 10'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a poursuivi sur la lancée positive de la veille et a terminé nettement dans le vert vendredi. Le SMI a clôturé tout près du plus haut du jour, au-dessus de la barre des 10'000 points, sans toutefois battre ses records du début du mois de juillet (10'066,53 points en clôture et 10'091,48 points en séance le 3 juillet).

A New York, Wall Street progressait légèrement matinée alors que les créations d'emplois ont ralenti en août, ce qui renforçait les attentes des investisseurs d'une prochaine baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed).

"Le rapport du ministère du Travail rend encore plus probable une diminution de 25 points de base (0,25%) des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.

Le SMI a terminé en hausse de 0,91% à 10'073,82 points, avec un plus haut à 10'076,47 et un plus bas à 9983,46. Le SLI a gagné 0,83% à 1534,79 points et le SPI 0,87% à 12'266,71 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 27 ont progressé et 3 reculé.

Le podium du jour se compose de Clariant (+2,2%), Schindler (+1,6%) et Givaudan et Lonza (chacun +1,5%).

Barclays a relevé la recommandation pour Clariant à "overweight" de "equal weight" et maintenu l'objectif de cours inchangé. Les investisseurs n'ont toujours pas compris les intentions de l'actionnaire de référence Sabic, a commenté l'analyste après une rencontre avec des responsables du chimiste saoudien. L'expert reconnaît toutefois qu'il reste difficile de s'en faire une idée précise.

Lonza (358,30 francs suisses) a profité d'une étude de Morgan Stanley qui a entamé la couverture du titre à "overweight" et objectif 405 francs suisses. Le fournisseur de l'industrie pharmaceutique dispose d'un accès direct à la croissance induite par les médicaments de demain, a commenté l'analyste. Comparé à la concurrence, il jouit en outre de la plus longue histoire d'exploitation, de la plus vaste présence géographique et de la plus large plateforme technologique, a-t-il souligné.

Le parfumeur et aromatiseur verniolan Givaudan a finalisé l'acquisition de la maison allemande de parfums Drom, pour un montant toujours tenu secret.

Aux bancaires, Julius Bär (+1,2%) précède Credit Suisse (+0,9%) et UBS (+0,7%). Après la clôture, Credit Suisse a annoncé avoir finalisé la vente d'une majorité d'InvestLab à l'espagnol Allfunds pour créer une nouvelle plateforme de fonds de placement, plus grande et dotée de 570 milliards de francs suisses d'actifs.

Les valeurs du luxe Richemont (+1,0%) et Swatch (+0,5%) ont bénéficié des espoirs de détente dans le conflit commercial sino-américain et d'une diminution des tensions à Hong Kong. Le luxe éprouve toujours des réactions épidermiques aux aléas conjoncturels et géopolitiques, avait relevé la veille un analyste de Barclays dans une étude sectorielle, relevant que les deux grands noms helvétiques du segment sont particulièrement touchés.

Dans le camp des poids lourds, Roche (+1,1%) a décroché une double extension d'indication en Europe pour son anticancéreux généraliste Tecentriq. Novartis (+0,8%) a obtenu un nouveau statut de percée thérapeutique aux Etats-Unis pour un traitement expérimental contre le cancer du poumon racheté il y a dix ans à Incyte.

Nestlé (+1,2%) a fait un peu mieux que les deux pharma.

Le gestionnaire d'actifs Partners Group (+0,3%) envisage de vendre la chaîne américaine de centres d'accueil de jour pour enfants Kindercare Education, dette comprise, pour laquelle il escompte retirer jusqu'à 2,5 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg.

Temenos (+0,1%) a peu évolué après qu'UBS a relevé l'objectif de cours, mais a confirmé "sell". le rachat de Kony devrait contribuer à assoir la présence du développeur genevois de logiciels bancaires aux Etats-Unis et combler un passage à vide sur le front des recettes, a relevé l'analyste qui a rappelé que plusieurs contrats d'envergure parviendront à terme sur les douze prochains mois.

AMS (-2,6%) a fini lanterne rouge du petit camp des perdants, suivi par Alcon (-0,3%) et Swisscom (-0,1%)

Sur le marché élargi, le conglomérat schwytzois Oerlikon (inchangé) a annoncé le recrutement au 1er janvier prochain d'un nouveau directeur financier.

rp/vj