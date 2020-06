Bourse Zurich: le SMI finit la semaine en repli près des 10'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé la semaine sur une note négative. Après avoir connu un passage à vide en tout début de séance, passant brièvement dans le rouge, le SMI s'est bien repris et a inscrit son plus haut du jour autour de 13 heures, avant de perdre petit à petit de l'élan puis de fléchir franchement et de repasser au rouge dans le sillage de Wall Street.

La Bourse de New York reculait fortement en matinée au lendemain de la décision de la Réserve fédérale (Fed) d'interrompre les programmes de rachat d'actions des grandes banques américaines.

Le secteur bancaire en particulier faisait grise mine. Les 34 plus grandes banques des Etats-Unis vont devoir suspendre leurs programmes de rachats d'actions au troisième trimestre et limiter les versements de dividendes aux actionnaires.

Cette décision "a avant tout été prise par excès de prudence étant donné les incertitudes entourant le Covid-19 plutôt qu'en raison d'une extrême inquiétude sur les niveaux des capitaux détenus par les banques", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.com.

Le SMI a terminé en baisse de 0,47% à 10'041,91 points, avec plus bas à 10'018,20 points et un plus haut à 10'172,15 points. Le SLI a cédé 0,11% à 1498,31 points et le SPI 0,34% à 12'427,07 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 13 ont reculé, 15 avancé et Zurich Insurance a fini inchangé.

AMS et Novartis (chacun -1,7%) ont reculé le plus nettement derrière les assureurs Swiss Life, Swiss Re et le poids lourd Roche (chacun -1,2%).

AMS a encore un peu reculé, après avoir dévissé de plus de 16% la veille. Le fabricant de puces et de capteurs a démenti dans la nuit les articles de presse jeudi mentionnant l'ouverture d'une enquête de l'autorité autrichienne de surveillance des marchés financiers (FMA) sur ses dirigeants.

Novartis et son ex-filiale Alcon (+2,5%) ont écopé de sanctions des autorités américaines pour un total de 345 millions de dollars. Les faits incriminés concernent les entités des deux groupes en Grèce, en Corée et au Vietnam. Ce vendredi, le gouvernement grec a indiqué qu'il voulait obtenir "une compensation" de la part de Novartis et allait examiner à cet effet tous les moyens possibles.

Novartis a par ailleurs annoncé deux avis positifs du Comité des médicaments à usage humain (CHMP), l'un pour Cosentyx dans le traitement de la forme modérée à sévère du psoriasis chez les jeunes patients et l'autre pour Xolair dans le traitement de la rhinosinusite chronique accompagnée de polypes.

Roche a annoncé la commercialisation d'un produit de diagnostic du cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) amélioré. Le nouveau test se base sur l'algorithme de pathologie numérique automatisé "uPath PD-L1".

Nestlé (-0,2%) a mieux résisté.

Derrière Alcon, Temenos (+2,0%) et Adecco (+1,5) complètent le podium du jour.

JPMorgan a relevé l'objectif de cours d'Adecco et confirmé "neutral". L'analyste a revu ses estimations après les chiffres du 1er trimestre, relevant que le géant suisse est un tantinet plus flexible que son concurrent direct Randstad en termes de marges, même si ce dernier a mieux évolué au niveau organique.

Sur le marché élargi, Zur Rose (+5,6%) renforce sa présence en Allemagne avec l'acquisition d'Apotal pour un montant non dévoilé. L'opération, sera financée à partir des liquidités disponibles et jusqu'à 60% du prix d'achat par l'émission de nouvelles actions prélevées sur les capitaux autorisé et conditionnel.

Molecular Partners (-31,7%) s'est vu recalé par l'Agence américaine du médicament (FDA) dans le cadre de la demande d'homologation pour son produit phare Abicipar pegol utilisé dans le traitement de la dégénérescence maculaire néovasculaire (humide) liée à l'âge (nAMD). Dans la foulée, JPMorgan a réduit sa recommandation à "neutral" de "overweight" sans toucher à l'objectif de cours. Les analystes pensent qu'une homologation en Europe reste possible.

Pour sa deuxième journée de cotation, l'action V-Zug (-0,5%) a légèrement reculé. L'ancienne maison-mère Metall Zug (-2,0%) a nettement fléchi.

