Bourse Zurich: le SMI finit la semaine sous la barre des 10'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a perdu du terrain vendredi. Faiblissant sur la fin, le SMI a terminé nettement sous la barre des 10'000 points. Dans l'attente du vote, samedi au Parlement britannique, sur l'accord de Brexit conclu jeudi, la prudence était de mise pour les investisseurs.

A New York, Wall Street reculait en matinée, lestée par la baisse du PIB chinois et dans l'attente des résultats de plusieurs entreprises.

Selon Patrick O'Hare, de Briefing, Wall Street était également préoccupée par la fragilité du compromis sur le Brexit annoncé jeudi, par des informations de presse suggérant que la Réserve fédérale américaine réfléchissait à interrompre l'abaissement des taux d'intérêt et par la persistance des incertitudes commerciales entre Washington et Pékin.

La saison des résultats a été marquée ce vendredi par les chiffres de Coca Cola. Le groupe a livré des données solides et s'est dit optimiste pour l'ensemble de l'exercice. American Express a fait état d'une hausse des dépenses des consommateurs. "Jusqu'à présent, le marché a connu une bonne semaine", a relevé M. O'Hare, insistant sur les résultats solides affichés par les entreprises du secteur financier, industriel et de la santé.

Sur le front macroéconomique, la croissance chinoise est tombée à 6% sur un an au 3e trimestre, son plus bas depuis 27 ans. Au deuxième trimestre, elle s'était établie à 6,2%. Le tableau n'est cependant pas entièrement sombre pour l'économie chinoise. En septembre, la production industrielle (+5,8%) et les ventes de détail (+7,8%) sont reparties à la hausse, selon le bureau national des statistiques.

Le SMI a terminé en recul de 0,43% à 9965,49 points, avec un plus bas à 9958,32 et un plus haut à 10'015,51. Le SLI a cédé 0,56% à 1525,88 points et le SPI 0,49% à 12'062,18 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont reculé, six avancé et ABB et UBS ont fini stables.

Temenos (-5,0%) a terminé lanterne rouge derrière AMS (-4,6% au moment de la suspension) et Logitech (-2,6%).

L'action du concepteur de logiciels bancaires a encore souffert des résultats trimestriels mitigés de mercredi passé et des commentaires négatifs d'analystes qui ont suivi.

SIX a suspendu la cotation d'AMS peu avant la clôture. Le fabricant autrichien a annoncé dans la foulée relancer son offre de rachat de l'allemand Osram, dont il détient 19,99%, au prix de 41 euros par action. Les investisseurs Bain et Advent ont pour leur part confirmé qu'ils ne présenteraient pas de nouvelle offre.

Logitech dévoilera ses chiffres au 2e trimestre de l'exercice 2019/20 mardi. Les analystes tablent sur une évolution robuste des ventes.

Aux bancaires, Credit Suisse (-0,7%) a confirmé jeudi soir reporter les taux négatifs sur ses clients fortunés. Julius Bär (-1,1%) a aussi reculé.

Le bon Schindler (+1,0%) a fini sur la plus haute marche du podium avec Swisscom et devant Swiss Re et Roche (chacun +0,3%).

La FDA américaine a homologué l'antigrippal Xofluza de Roche, successeur désigné du Tamiflu, pour les personnes présentant un risque élevé de développer des complications subséquentes de cette maladie saisonnière.

Les deux autres poids lourds Novartis (-0,7%) et Nestlé (-0,8% à 103,12 francs suisses) ont pesé sur l'indice. Au lendemain des résultats, plusieurs analystes ont revu leur copie pour Nestlé, celui de RBC détonnant avec sa recommandation "underperform" et un objectif de cours sous les 100 francs suisses. Les autres analystes recommandent tous le titre entre "neutral" et "buy".

Sur le marché élargi, Cosmo (+1,5%) a annoncé la conclusion d'un partenariat avec son homologue RedHill. Celui-ci comprend un accord de licence pour son antibiotique Aemcolo contre la diarrhée du voyageur ainsi qu'une prise de participation de plus de 36 millions de dollars dans la société biotechnologique américaine.

BB Biotech (+1,4%) a pâti au troisième trimestre de turbulences boursières qui ont touché le secteur de la santé, bouclant la période sur une perte nette de 382 millions de francs suisses, contre un bénéfice de 242 millions une année auparavant.

