Bourse Zurich: le SMI finit nettement dans le vert après la BNS

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive jeudi, après que la BNS a décidé de maintenir inchangés ses taux directeurs. Son indice phare SMI a fini nettement au-dessus de la barre des 10'000 points.

La Banque nationale suisse (BNS) a conservé le taux d'intérêt appliqué aux avoirs à vue à -0,75%, tout comme le taux directeur propre de l'institut d'émission, introduit en juin. Elle a en revanche raboté ses prévisions de croissance entre 0,5% et 1% cette année, contre "environ" 1,5% lors des précédentes estimations en juin.

"Comme le franc s'était légèrement relâché par rapport à l'euro, il n'y avait pas de besoin immédiat d'intervention" de la part de la BNS, ont expliqué les économistes de VP Bank.

A New York, Wall Street gagnait un peu de terrain en matinée, profitant notamment de la bonne santé des valeurs technologiques. Largement anticipée par les acteurs du marché, la baisse de 25 points de base (0,25%) des taux au jour le jour de la Fed, la deuxième cette année, avait d'abord provoqué un recul des indices de la cotation new-yorkaise mercredi.

Ceux-ci sont repartis de l'avant en fin de séance, lors de la conférence de presse du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, et poursuivaient leur hausse jeudi matin.

"Une des leçons des dernières années est qu'il ne faut jamais donner trop de signification à la réaction initiale des marchés à une décision de la Fed. En écoutant M. Powell hier, il est apparu évident qu'il n'allait pas s'engager par avance à prendre de futures décisions", a noté Patrick O'Hare, de Briefing.

Le SMI a fini en hausse de 0,46% à 10'064,46 points, proche de son plus haut du jour 10'070,54, et après être passé brièvement sous la barre des 10'000 points. Le SLI a gagné 0,50% à 1545,33 points et le SPI 0,40% à 12'201,76 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont progressé, sept reculé et Clariant a fini stable.

Le chimiste bâlois s'est vu infliger une amende de 750'000 francs suisses par le régulateur de la Bourse suisse. Ce dernier a sanctionné Clariant pour avoir fourni à la télévision publique alémanique des informations susceptibles d'influencer le cours du titre.

Credit Suisse (+1,7%) a fini sur la plus haute marche du podium, suivi par Julius Bär (+1,6%) et UBS (+1,4%).

Les bancaires ont profité de l'adaptation de la base de calcul pour le prélèvement de l'intérêt négatif par la BNS. L'intérêt négatif continue à être prélevé sur la part des avoirs à vue des banques à la BNS qui dépassent un certain montant exonéré. Cependant, ce dernier est dorénavant actualisé chaque mois pour refléter l'évolution dans le temps du bilan des banques.

L'action de la banque aux deux voiles n'a pas souffert d'une rétrogradation à "vendre" de "acheter" par Independent Research, qui a aussi réduit l'objectif de cours. L'analyste a légèrement réduit ses estimations de bénéfice par action de 2019 et 2020.

Après la légère hausse des exportations horlogères de 1,5% à 1,52 milliard de francs suisses en août, les valeurs du luxe Richemont (+1,3%) et Swatch (+0,6%) ont aussi fini dans le vert. La faiblesse des exportations vers Hong Kong a été compensée en partie par la progression aux Etats-Unis, en Chine continentale et au Japon, selon la Fédération horlogère.

Les poids lourds Roche (+0,5%), Novartis (+0,1%) et Nestlé (+0,3%) ont gagné plus ou moins nettement du terrain. Novartis a dévoilé de nouvelles données sur l'efficacité de la thérapie génique Zolgensma.

Goldman Sachs a relevé l'objectif de cours de Nestlé et confirmé "buy". L'analyste a expliqué avoir procédé à de légères adaptations de son modèle.

La lanterne rouge du jour est revenue à AMS (-1,3%), derrière par Geberit (-0,6%), Alcon et Givaudan (chacun -0,5%).

Sur le marché élargi, MCH (+0,4%) poursuit ses efforts de restructuration. Le groupe évalue les différentes options stratégiques de sa division "live marketing solutions", dont une vente.

BKW (-0,4%) a racheté Swisspro Group pour donner naissance à "un leader suisse" des solutions complètes dans l'électrotechnique, la communication et l'automation des bâtiments.

rp/buc