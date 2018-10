Bourse Zurich: le SMI finit nettement dans le vert grâce à ses poids lourds

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive vendredi. Le SMI a frôlé les 8900 points. Il a été soutenu à bout de bras par ses trois poids lourds défensifs, alors que le SLI, où la pondération de ces trois géants est moindre, a fini sur un léger gain.

A New York, Wall Street rebondissait en début de séance grâce à une nouvelle salve de bons résultats d'entreprises, reléguant au second plan un ralentissement de la croissance chinoise.

Sur le front économique, les reventes de logements aux Etats-Unis ont diminué plus que prévu en septembre, à 5,15 millions (-3,4%) en rythme annualisé et en données des variations saisonnières alors que les analystes tablaient sur 5,30 millions.

Le SMI a fini sur un gain de 1,07% à 8872,71 points, avec un plus haut à 8892,99 et un plus bas à 8770,31. Le SLI s'est contenté d'une hausse de 0,23% à 1399,64 points et le SPI a gagné 0,87% à 10'468,58 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 7 ont progressé, SGS a fini stable et 22 ont reculé.

Nestlé (+3,1%), Roche (+2,7%) Novartis (+1,4%) constituent le podium du jour.

Au lendemain de la publication d'une solide performance, DZ Bank a relevé la recommandation pour Nestlé à "acheter" de "conserver" et relevé l'objectif de cours. JPMorgan et Société Générale ont aussi relevé l'objectif de cours, alors que Baader Helvea l'a un peu réduit.

L'analyste de Baader Helvea a notamment jugé que les chiffres étaient globalement conformes aux attentes. L'accélération attendue de la croissance sera reportée au quatrième trimestre, au cours duquel Nestlé pourrait bénéficier d'un effet de base plus favorable. Pour l'expert de la banque française, la direction s'est certes montrée optimiste mais il s'interroge sur la faisabilité des objectifs à moyen terme.

Novartis a profité de relèvements d'objectif de cours par Credit Suisse et DZ Bank au lendemain des résultats trimestriels avec recommandations confirmées à respectivement "neutral" et "acheter". L'analyste de la banque allemande juge que le groupe bâlois est sur la bonne voie. La division principale "Médicaments innovants" assoit son emprise sur le développement de la multinationale rhénane, à la faveur notamment de la vigoureuse croissance des médicaments anticancéreux, a-t-il relevé.

Dans le camp des perdants, Adecco (-4,0%) a fini lanterne rouge. Sika (-2,7%) et Swatch (-1,8%) ont fortement reculé aussi.

Promue jeudi par Société Générale, la porteur Swatch a été rétrogradée vendredi par Morgan Stanley, qui a ramené sa recommandation à "equal weight" et a élagué son objectif de cours de près d'un tiers à 375 francs suisses. L'analyste s'attend à un atterrissage en douceur en Chine, alors que le scénario initial anticipait un ralentissement économique dans l'Empire du milieu. En outre, le yuan tend à se déprécier actuellement, réduisant le pouvoir d'achat des consommateurs chinois. Comme Richemont (-0,9%), l'horloger biennois est très dépendant de l'évolution du marché chinois.

Au lendemain de la déconvenue dans la foulée de la publication de résultats trimestriels en demi-teinte, Kühne+Nagel (-0,4%) a encore perdu du terrain. Le logisticien de Schindellegi a vu son objectif de cours sabré coup sur coup par Credit Suisse, Barclays et Deutsche Bank.

Les analystes de la banque aux deux voiles tablent sur une marge de conversion de 13% au niveau du groupe d'ici 2021, alors que l'entreprise s'est fixé pour but 16% à l'horizon 2022. Selon eux, l'aspiration à la croissance des volumes ne doit pas se faire au détriment des capacités de trésorerie et de la rémunération des actionnaires.

Sur le marché élargi, Vontobel (-1,7%) a racheté à Lombard Odier son portefeuille américain de gestion de fortune. La banque privée genevoise gère à ce jour près de 600 millions de francs suisses pour les clients privés aux Etats-Unis.

Le président du conseil d'administration de DKSH (-0,9%), Jörg Wolle, ne sera pas candidat à sa réélection, une décision qui s'inscrit dans le "changement générationnel" initié il y a trois ans par le groupe.

VAT (-3,7%) a souffert de spéculations sur une réduction des objectifs pour l'exercice en cours, selon des courtiers. Il y a une semaine, le groupe avait annoncé la mise au chômage partiel de 400 de ses collaborateurs à Haag.

Huber+Suhner (+0,3%) a remporté un contrat auprès du fabricant chinois d'automobiles Geely, dont il devient un des principaux fournisseurs.

