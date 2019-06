Bourse Zurich: le SMI finit sous les 10'000 points en attendant la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse a cédé un peu de terrain mercredi, au lendemain d'une journée qui avait vu l'indice vedette SMI dépasser pour la première fois la barre des 10'000 points, s'affichant à 10'011,39 points en séance pour terminer un peu sous cette barre mythique. L'indice s'est toutefois maintenu nettement au-dessus des 9900 points.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée au lendemain d'une nette hausse. Les investisseurs étaient dans l'attente des décisions de la Fed. "On sent un optimisme prudent sur le fait que la Fed pourrait se positionner un peu plus quant aux attentes de baisses de taux", ont affirmé les analystes de Charles Schwab.

Pressée par Donald Trump et les marchés de baisser les taux d'intérêt, la Fed devrait encore résister à assouplir sa politique monétaire ce mercredi mais se dit prête à le faire en cas de ralentissement de l'économie.

La majorité des investisseurs croit à un abaissement des taux fin juillet, afin de "prolonger l'expansion économique" américaine, déjà historiquement longue, ont rappelé les analystes de Wells Fargo.

Le SMI a terminé en recul de 0,27% à 9961,65 points, avec un plus bas à 9935,17 points et un plus haut à 9979,62 points. Le SLI a cédé 0,05% à 1524,15 points et le SPI 0,26% à 12'024,03 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 14 ont reculé, 15 avancé et Schindler a fini stable.

Givaudan (-1,6%) a soufflé la lanterne rouge au géant de l'inspection et de la certification SGS (-1,3%) qui a souffert d'une dégradation de recommandation à "reduce" de "buy" par Oddo BHF, qui a aussi fortement raboté l'objectif de cours. L'établissement franco-allemand juge les valorisations élevées dans le secteur de l'inspection et de la certification et se montre encore moins confiant pour SGS que pour ses concurrents. Nestlé (-1,1%) complète le trio des plus gros perdants.

Novartis (-0,5%) a aussi pesé sur l'indice, alors que Roche (+0,1%) a fini dans le vert après avoir fait l'objet d'une hausse de 1 franc de l'objectif de cours pour son bon de jouissance par Vontobel, qui a confirmé "buy" au lendemain du feu vert japonais à un nouvel anticancéreux. L'analyste a salué cette première pour Rozlitrek au Pays du soleil levant. Il estime que cet anticancéreux devrait atteindre des recettes annuelles de jusqu'à 358 millions de francs suisses dans l'indication contre des tumeurs présentant une fusion de gènes NTRK.

Au niveau des nouvelles d'entreprises, Lonza (-0,1%) a signé avec l'israélien Gamida Cell un accord de production pour l'omidubicel, une thérapie cellulaire en étude clinique de phase III destinée aux patients ayant subi une greffe de moelle osseuse. Cet accord, dont les termes financiers n'ont pas été dévoilés, porte sur plusieurs années et renforce les efforts du groupe bâlois pour se positionner dans la thérapie cellulaire.

Clariant (+1,4%) a présenté les fruits de sa collaboration "de longue date" avec l'américain Elevance Renewable Sciences, avec lequel il développe et commercialise "des émollients plus écologiques et à haut rendement pour l'industrie des soins personnels".

La volatile AMS (+3,4%) a terminé sur la première marche du podium, suivie par Kühne+Nagel et Julius Bär (chacun +1,6%).

Credit Suisse (+1,2%) et UBS (+0,9%) ont aussi eu le vent en poupe, tout comme les valeurs du luxe Swatch (+0,8%) et Richemont (+0,3%). L'Administration fédérale des douanes dévoile jeudi les chiffres des exportations horlogères et du commerce extérieur en mai.

Sur le marché élargi, Bell (-7,4%) a lancé un avertissement sur résultat d'exploitation au 1er semestre. Le montant est désormais attendu à 50 millions de francs suisses contre 55,2 millions auparavant.

Bâloise (+0,1%) envisage un rachat d'immeubles pour près de 200 millions de francs suisses.

Polyphor (-1,6%) se lance dans une étude clinique avancée sur le balixafortide contre une forme de cancer du sein. Obseva s'envolait de 14%, après avoir clarifié certains points avec la FDA en vue d'un lancement de phase III sur le nolasiban.

rp/al