Bourse Zurich: le SMI finit sur de nouveaux sommets historiques

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine du bon pied et nettement progressé lundi. Le SMI a inscrit de nouveaux sommets historiques en séance et en clôture, s'approchant à moins de trente points des 10'500. Sur le front des nouvelles d'entreprises, les poids lourds Novartis et Roche ainsi que le réassureur Swiss Re ont retenu l'attention.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée. Les investisseurs étaient ragaillardis par un regain d'optimisme sur les négociations commerciales sino-américaines. Les indices profitaient "de commentaires prononcés samedi par le conseiller américain à la Sécurité nationale, Robert O'Brien, qui a suggéré qu'un accord commercial de 'phase 1' entre les États-Unis et la Chine pourrait être effectif d'ici la fin de l'année", a indiqué Lillian Currens de Schaeffer's Investment Research.

Pékin s'est aussi engagé à augmenter les sanctions contre les entreprises chinoises qui se rendraient coupable de vol de propriété intellectuelle. De quoi raviver l'espoir d'un accord au moins partiel entre les deux premières puissances économiques mondiales à moyen terme.

Le SMI a terminé en hausse de 0,96% à 10'468,62 points (nouveau plus haut historique en clôture), avec un nouveau plafond en séance à 10'472,94 et un plancher à 10'416,70. Le SLI a gagné 0,84% à 1607,36 points et le SPI 0,91% à 12'629,22 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Alcon (-0,2%) et Swiss Life (-0,1%) sont les seuls perdants.

Lors de sa journée des investisseurs à Londres, Swiss Re (stable) a assuré vouloir rester attractif et a l'intention dans les prochaines années, dans la mesure du possible, de relever le dividende et de restituer de nouveaux excédents de capital aux actionnaires. Des acquisitions sont susceptibles d'être menées dans la division Life Capital.

Les plus gros gagnants du jour sont Swatch et Vifor (chacun +1,7%), suivi d'Adecco et Logitech (chacun +1,6%).

Richemont (+1,4%) a aussi gagné du terrain. L'onéreuse (16 milliards de dollars) reprise de l'américain Tiffany par le français LVMH a ravivé le mouvement de consolidation dans le secteur, ont expliqué des courtiers.

Aux bancaires, MainFirst a abaissé sa recommandation pour Julius Bär (+0,1%) à "neutral" de "outperform" et raboté l'objectif de cours. La société de gestion de portefeuilles allemande a jugé mitigées les données présentées après les 10 premiers mois.

Credit Suisse (+0,6%) et UBS (+1,2%) ont nettement progressé.

Dans le camp des poids lourds, Novartis (+1,2%) a confirmé ses visées sur The Medicines Company, spécialisée dans la lutte contre le cholestérol, en offrant pas loin de dix milliards de dollars.

Roche (+1,2%) a obtenu auprès de l'Agence des produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA) étasunienne un examen prioritaire pour son traitement expérimental de l'amyotrophie spinale, le ridispalm, susceptible de venir à terme concurrencer le Zolgensma, première thérapie génique de Novartis.

Nestlé (+1,1%) a aussi soutenu l'indice.

Sur le marché élargi, l'aciériste Schmolz+Bickenbach (-5,0%) fera recours contre une décision de la Commission des offres publiques d'achat (Copa) qui a rejeté une demande de dérogation à l'obligation de présenter un offre dans le cadre du projet d'augmentation de capital.

Le développeur de solutions de communication en milieu hospitalier Ascom (-2,3%) a fait état d'une commande d'envergure à l'échelle du groupe, pour 1,7 million de francs suisses.

LM Group (-1,9%) pourra continuer à proposer des billets pour la compagnie irlandaise à bas coûts Ryanair, malgré les réticences de cette dernière.

Fraîchement coté, Softwareone (+1,6%) n'est pas parvenu à place l'intégralité de son option de surallocation.

Newron Pharma (+1,3%) a profité de l'annonce d'un versement par la Banque européenne d'investissement d'une nouvelle tranche de financement de 7,5 millions d'euros.

rp/fr