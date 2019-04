Bourse Zurich: le SMI finit sur une note juste négative

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note légèrement négative mardi. Le SMI, qui était resté scotché dans le rouge jusqu'en début d'après-midi, a fait une brève incursion dans le vert autour de 14 heures. Après l'ouverture à Wall Street, il s'est mis à hésiter sur la direction à prendre pour finir tout près de l'équilibre.

A New York, Wall Street, les indices évoluaient diversement en matinée. Les investisseurs reprenaient leur souffle après avoir vivement progressé au cours des dernières séances. Le principal indicateur américain du jour s'est révélé en demi-teinte: les commandes industrielles de biens durables ont reculé plus que prévu en février, tombant dans le rouge pour la première fois en quatre mois.

En Suisse, l'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté un peu plus que prévu en mars. La hausse se monte à 0,7% en comparaison annuelle et à 0,5% en variation mensuelle.

Au Royaume-Uni, les députés étaient dans l'impasse à dix jours de la sortie du pays de l'Union européenne, après le rejet lundi soir de toutes les alternatives proposées à l'accord de Brexit du gouvernement. La Première ministre Theresa May doit formuler un nouveau plan d'ici le sommet européen exceptionnel convoqué le 10 avril, si elle souhaite éviter au Royaume-Uni une sortie de l'UE sans accord au soir du 12.

Le SMI a fini en recul minime de 0,02% à 9536,57 points, avec un plus bas à 9509,39 et un plus haut à 9550,69. Le SLI a gagné 0,15% à 1467,25 points et le SPI cédé 0,00% (-0,45 point) à 11'318,91 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 8 ont reculé et 22 avancé.

Le camp des perdants se compose de Dufry (-1,4%), Novartis (-1,2%) et Adecco (-0,7%).

Novartis a décroché auprès de l'Administration chinoise des produits médicaux (NMPA) une autorisation de commercialisation pour son antipsoriasique Cosentyx. Aux Etats-Unis, le géant pharmaceutique se retrouve sous la menace d'un procès, accusé d'avoir versé pour des millions de dollars de pots-de-vin à des médecins, selon Reuters.

Alcon, filiale de Novartis qui prendra son envol la semaine prochaine et accédera directement au SMI a annoncé la nomination de Timothy Stone au poste de directeur financier.

Les deux autres poids lourds Roche et Nestlé (chacun +0,2%) ont fini dans le vert. Roche pourrait voir ses projets d'acquisition de l'américain Spark Therapeutics contrecarrés par une plainte des actionnaires du spécialiste des thérapies géniques à l'encontre de ses dirigeants devant un tribunal du Delaware.

Nestlé Health Science, filiale du géant de Vevey, a signé un accord avec Amazentis, une émanation de l'EPFL, pour la commercialisation d'une molécule contre le vieillissement, l'urolithine A. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

La volatile AMS (+2,1%) a fini sur la plus haute marche du podium. Selon des courtiers, des rumeurs de baisses des prix des iPhones en Chine ont dopé le titre. Kühne+Nagel (+1,4%) et Julius Bär (+1,1%) complètent le trio des plus gros gagnants.

Après la clôture, on a appris que Julius Bär cédera sa place à Alcon au SMI le 9 avril prochain.

Les deux autres bancaires Credit Suisse (+0,6%) et UBS (+0,2%) ont aussi fini en vert.

Sur le marché élargi, Molecular Partners (+3,7%) avait été un moment suspendue de cotation. L'entreprise et son partenaire américain Allergan ont annoncé le prochain dépôt d'une demande d'homologation d'Abicipar à la FDA ce semestre encore. Le produit est un traitement expérimental contre la dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l'âge (DMLA).

Panalpina (+7,3%) a poursuivi sur son envolée de la veille. Le logisticien bâlois a accepté lundi l'offre de reprise du danois DSV. Ce rachat permettra à l'entité fusionnée de se hisser parmi les quatre plus grands groupes mondiaux de logistique et de transports.

SFS (+1,1%) a annoncé l'acquisition de l'américain Triangle Fastener Corporation, notamment spécialisé dans les systèmes de fixation. Le montant de l'opération n'a pas été précisé.

Emmi (+1,1%) rachète partiellement l'autrichien Leeb Biomilch, producteur de produits au lait de chèvre et de brebis.

Valora (-4,5% ou 12,50 francs suisses) et SPS (-4,6% ou 4,05 francs suisses) étaient traitées ce jour hors dividende de respectivement 12,50 et 3,80 francs suisses.

rp/vj