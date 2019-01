Bourse Zurich: le SMI finit sur une note positive au-dessus des 9000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a nettement progressé vendredi, avec une quatrième séance de hausse cette semaine (lundi seule séance négative). Le SMI a terminé tout près de son plus haut du jour, au-dessus de la barre des 9000 points, un niveau encore inédit cette année.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, soutenue par l'espoir d'une détente dans la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, dans le sillage d'informations sur un éventuel abaissement des tarifs douaniers américains.

Ces informations du Wall Street Journal, évoquant une possible suppression de tout ou partie des tarifs douaniers punitifs de Washington sur les importations en provenance de Chine, avaient déjà permis à la Bourse de New York de clôturer en hausse jeudi.

Sur le front macroéconomique, moins suivie par les marchés mais également facteur de hausse des indices, la production industrielle est restée ferme en décembre, progressant un peu au-dessus des prévisions des analystes, selon les chiffres de la Réserve fédérale.

De nombreux autres indicateurs économiques américains n'ont pas été publiés ces dernières semaines en raison du "shutdown", la fermeture partielle des administrations fédérales liée à un blocage politique sur le budget entre la Maison Blanche et les démocrates depuis 28 jours.

Le renchérissement moyen en Suisse s'est établi à 2,4% l'an dernier. Dans la nuit, Pékin a revu à la baisse le rythme de la croissance de l'Empire du Milieu en 2017. Tokyo de son côté a fait le point sur une inflation robuste en 2018, quoique modeste sur le mois de décembre.

Le SMI a fini en hausse de 1,23% à 9023,96 points, avec un plus haut à 9024,39 points et un plus bas à 8964,85 points. Le SLI a gagné 1,52% à 1401,57 points et le SPI 1,12% à 10'525,14 points. Sur les 30 valeurs vedettes, trois seulement ont reculé.

Les perdants sont Dufry (-3,8%), Vifor (-1,2%) et Sonova (-0,3%). L'exploitant de boutiques hors-taxe perd un directeur financier apprécié de la communauté des analystes, dans le cadre d'une plus ample réorganisation.

Le podium du jour se compose de la volatile AMS (+5,1%), Sika et Temenos (chacun +3,8%).

Aux bancaires, Julius Bär (+2,4%) a nettement progressé après l'annonce d'un remaniement de sa direction générale avec de nouveaux responsables régionaux. Credit Suisse (+2,2%) et UBS (+1,8%) ont aussi eu le vent en poupe.

La banque aux trois clés dévoilera ses résultats trimestriels mardi prochain. Les objectifs de croissance devraient avoir souffert de l'ambiance morose sur les marchés, surtout en décembre. L'activité de la clientèle et l'appétit au risque des investisseurs risque d'en avoir subi les conséquences négatives. Les analystes s'attendent donc à un trimestre difficile pour UBS et pour les grandes banques en général.

Les poids lourds ont plutôt freiné l'indice: Roche a gagné 0,5%, Nestlé 0,6% et Novartis 0,9%.

Parmi les valeurs les plus recherchées, Logitech (+2,5%) publiera ses chiffres pour le 3e trimestre mardi. Les analystes s'attendent à de solides résultats. Les jeux vidéo devraient avoir continué à porter les ventes du groupe, tout comme les systèmes de vidéo-conférence, alors que les haut-parleurs portables risquent d'avoir souffert.

Le spécialiste genevois de l'inspection SGS (+1,9%) publiera ses résultats annuels mardi. Là aussi, les analytes tablent sur de solides données, portées par la croissance organique. Ils prévoient une amélioration des marges. Au chapitre des inconnues figurent les effets sur les activités de SGS de l'affaiblissement de la conjoncture globale ainsi que les incertitudes autour du différend commercial sino-américain et du Brexit.

Sur le marché élargi, l'équipementier du bâtiment Zehnder (+0,1%) n'est pas parvenu l'an dernier à combler les attentes des analystes en termes de ventes. BB Biotech (-1,7%) est tombé dans le rouge sur la même période.

Tornos (+6,4%), Arbonia (+3,4%), Galenica (+2,1%) et Komax (+1,3%) dévoileront tous des résultats partiels mardi. Interroll (+2,5%) fera de même, mais lundi déjà.

