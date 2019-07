Bourse Zurich: le SMI finit un peu en dessous de la barre des 10'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note nettement positive vendredi. Le SMI a brièvement repassé la barre des 10'000 points dans l'après-midi, bien soutenu par ses poids lourds. Il a légèrement fléchi sur la fin. UBS a retenu l'attention après la décision du Tribunal fédéral (TF) d'autoriser la livraison de données clients à la France.

A New York, Wall Street prenait de l'altitude après de solides résultats de géants de la Silicon Valley. Les investisseurs accueillaient aussi avec enthousiasme les chiffres sur la croissance de l'économie américaine au deuxième trimestre. Le PIB a progressé de 2,1% d'avril à juin, contre 3,1% au premier trimestre, alors que les analystes s'attendaient à 1,8%.

"Le principal enseignement de ce rapport est qu'il montre à quel point la consommation aux Etats-Unis est solide avec une augmentation de 4,3% des dépenses pour des produits de consommation personnelle, soit la deuxième hausse la plus importante en 16 trimestres", a commenté Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Le SMI a terminé sur un gain de 0,92% à 9966,08 points, avec un plus haut à 10'001,66 et un plus bas à 9881,01. Sur une semaine, l'indice a gagné 0,3%. Vendredi, le SLI a pris 9,53% à 1528,40 points et le SPI 0,91% à 12'094,91 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 18 ont progressé et 12 reculé.

En tête du classement, Clariant (+4,4%) s'est nettement reprise après la chute de la veille dans le sillage de l'annonce de turbulences avec l'actionnaire Sabic. Roche (+1,9%) a pris la deuxième place et SGS et Nestlé (chacun +1,8%) se partagent la troisième place du podium.

Le géant de Vevey a fait état d'une accélération de la croissance au 2e trimestre et d'une meilleure rentabilité opérationnelle, mais le résultat net a subi le contrecoup d'un effet de base. "L'exécution disciplinée de notre stratégie et l'accélération de nos innovations ont contribué à l'amélioration aussi bien de la croissance organique que de la rentabilité", s'est félicité le patron Mark Schneider.

Au lendemain de ses bons chiffres semestriels, Roche a profité de commentaires d'analystes élogieux. UBS recommande ainsi désormais le titre à l'achat. Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) européen a émis une recommandation d'homologation pour une nouvelle combinaison de son anticancéreux Tecentriq (atezolizumab) - déjà commercialisé dans plusieurs indications sur les principaux marchés de la planète - avec une chimiothérapie au carboplatine et à l'étoposide.

Novartis (+1,1%) a aussi soutenu aussi l'indice. Le CHMP recommande l'homologation de Lucentis contre la rétinopathie du prématuré (ROP) pour les jeunes patients, première option médicamenteuse contre cette maladie ophtalmique rare générant des handicaps visuels voire la cécité, a relevé la multinationale.

A l'autre bout du tableau, Sika (-2,2%) a fini lanterne rouge, précédant les bancaires UBS (-0,9%) et Credit Suisse (-0,7%). Julius Bär (-0,1%) a mieux résisté.

Le Tribunal fédéral décidé à trois contre deux que la Suisse peut transmettre aux autorités fiscales françaises des données personnelles des détenteurs français de 40'000 comptes auprès d'UBS. Le TF a admis un recours de l'Administration fédérale des contributions (AFC).

Sur le marché élargi, le spécialiste de la climatisation et du chauffage des bâtiments Zehnder (+4,9%) est parvenu à combler les attentes du marché et entend poursuivre sur cette lancée.

Idorsia (+1,0%) a conservé le droit à des commissions sur d'éventuelles ventes par Johnson and Johnson d'un traitement pour l'heure encore expérimental contre la sclérose en plaques et pour lequel le mastodonte américain revendique un succès en étude clinique avancée.

Le groupe Bellevue (+1,0%) a certes aussi amélioré sa performance, mais la question de la cession de la banque éponyme reste pour l'heure en suspens.

Le gestionnaire d'espaces publicitaires APG/SGA (+0,4%) a vu sa rentabilité prendre le chemin de la cave, malgré des recettes en hausse.

L'équipementier du bâtiment Forbo (-0,5%) a dépassé les pronostics des analystes sur les six premiers mois de l'année.

Crealogix (stable) s'est trouvé un nouveau directeur financier.

rp/vj