Bourse Zurich: le SMI fléchit, après un nouveau plus haut historique en séance

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative jeudi. Après un début de séance positif, qui a vu le SMI inscrire un nouveau plus haut historique en séance avoisinant les 10'300 points, l'indice vedette de SIX s'est replié tout en se maintenant au-dessus de la barre des 10'200 points.

A New York, Wall Street cédait aussi du terrain en matinée, le regain des craintes autour des négociations commerciales sino-américaines effaçant des résultats meilleurs que prévu de quelques grandes entreprises.

Au lendemain de l'annonce d'une nouvelle baisse de taux par la Réserve fédérale (Fed), les investisseurs étaient rassurés par les commentaires de Jerome Powell, qui a souligné qu'il n'y aurait pas de nouvelle hausse de taux tant qu'il n'y aurait pas d'accélération significative de l'inflation.

Or, en septembre, l'inflation américaine a ralenti à 1,3% sur un an et à 1,7% sur un mois. On reste loin des 2% visés par la Fed.

"Hélas, l'élément perturbateur préféré du moment est de nouveau à la manoeuvre (ce jeudi) pour expliquer la réaction sans éclat du marché à des nouvelles par ailleurs plutôt de bonne tenue: Bloomberg rapporte que les autorités chinoises doutent qu'un accord commercial global puisse être conclu", a relevé Patrick O'Hare de Briefing.

Le SMI a terminé en recul de 0,34% à 10'219,82 points, avec un plus bas à 10'206,27 et un plus haut à 10'287,83. Le SLI a cédé 0,34% à 1565,97 points et le SPI 0,39% à 12'337,05 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 ont reculé et 10 avancé.

Geberit (+0,9% à 500,60 francs suisses) a terminé sur la plus haut marche du podium, suivi par Swisscom (+0,7%), puis Richemont et Givaudan (chacun +0,5%).

Le spécialiste des installations sanitaires a dépassé les attentes avec un chiffre d'affaires en légère hausse sur neuf mois. Les objectifs pour l'année ont été confirmés et même très légèrement relevés pour la marge des liquidités opérationnelles. En Bourse, le titre a passé pour la première fois la barre des 500 francs suisses.

Le repli s'est poursuivi pour le géant bleu après neuf mois, toujours en panne de croissance sur un marché suisse saturé. Ses revenus se tassant, le numéro un suisse de la branche a vu son bénéfice net fléchir en l'espace d'un an de 2,6% à 1,21 milliard de francs suisses. L'opérateur maintient néanmoins ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Troisième blue chip à avoir publié ses résultats, Swiss Re (-0,8%) a été confronté à une hausse des demandes d'indemnisation, mais a tenu le choc après neuf mois. En prévision des coûts liés aux catastrophes naturelles survenues au Japon, le réassureur a décidé d'annuler le programme de rachat d'actions promis aux actionnaires.

Dans le camp des poids lourds, Roche (+0,1%) a légèrement progressé, alors que Nestlé (-0,5%) et Novartis (-0,8%) ont pesé sur l'indice.

Le chimiste Clariant (-2,8%) a fini lanterne rouge au lendemain de chiffres inférieurs aux attentes, derrière AMS (-2,4%), Sonova et Credit Suisse (chacun -1,2%).

L'action du fabricant autrichien de capteurs avait occupé la première place du podium à l'ouverture, au lendemain des résultats des gros clients supposés: Apple et Samsung. La marque à la pomme a revendiqué des débuts prometteurs pour le plus onéreux de ses nouveaux téléphones à tout faire. Son concurrent coréen par contre a vu sa rentabilité amputée de moitié.

Julius Bär (-0,5%) et UBS (-0,4%) ont aussi fléchi.

Goldman Sachs a abaissé la recommandation de Sonova à "sell" de "neutral" mais a relevé l'objectif de cours. L'analyste juge non justifiée la surperformance du titre par rapport au secteur européen des medtech.

ABB (-1,1%) se désengage de deux coentreprises en Chine, sans s'étendre sur les implications financières de ces opérations et a inauguré à Baden un site de production pour des solutions de stockage d'énergie pour les trains, bus et camions électriques.

Sur le marché élargi, Molecular Partners (+1,3%) a encore revu à la baisse ses dépenses de recherche et développement pour l'ensemble de l'exercice, trahissant l'impact du coup d'arrêt imposé au printemps dernier par la FDA à une étude clinique avancée contre le cancer du poumon.

Obseva (-0,3%) a obtenu le feu vert de la FDA pour un programme de phase III sur le Nolasiban.

