Bourse Zurich: le SMI fléchit nettement sur la fin, sous les 10'500 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative mardi. Les marchés ont néanmoins salué l'accord de relance conclu par l'Union européenne ainsi que les données positives de candidats vaccin contre le covid-19.

En Suisse, les investisseurs ont eu du grain à moudre avec les résultats, notamment d'UBS, Novartis, Givaudan, SGS et Kühne+Nagel. Le SMI a oscillé longtemps autour des 10'500 points avant de fléchir sur la fin pour terminer nettement sous ce niveau.

A New York, Wall Street poursuivait sur la lancée positive de la veille en matinée. "Les cas de contaminations au Covid-19 continuent de progresser dans le sud et l'ouest des Etats-Unis, mais les courtiers gardent bien à l'esprit ce matin de bonnes nouvelles sur le front du vaccin", a relevé Chris Low de FHN Financial.

Deux projets de vaccin, un britannique et un chinois, ont en effet produit une réponse immunitaire importante, selon les résultats de deux essais cliniques distincts, publiés lundi dans la revue médicale britannique The Lancet.

Le SMI a terminé en baisse de 0,26% à 10'444,05 points, avec un plus bas à 10'421,83 points et un plus haut à 10'535,33 points. Le SLI a cédé marginalement 0,04% à 1581,97 points et le SPI 0,28% à 12'908,04 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 15 ont reculé, 13 avancé et ABB et Geberit ont fini à l'équilibre.

Adecco (+4,1%) a terminé sur la plus haute marche du podium, devant les financières UBS (+2,6%), Julius Bär (+1,7%), Swiss Re (+1,4%), Credit Suisse et Swiss Life (chacune +1,1%).

Le géant du travail temporaire a probablement profité des chiffres publiés par son concurrent néerlandais Randstad, selon des courtiers.

UBS a une nouvelle fois fait preuve de résilience, dans un contexte toujours marqué par la pandémie de coronavirus au deuxième trimestre. Dans l'ensemble, les résultats ont dépassé les attentes, en dépit de nouvelles provisions pour risques de crédits. Les actionnaires devraient en tirer profit, avec la reprise possible dès le dernier partiel du programme de rachat d'actions.

Un temps dans le groupe des gagnants, les valeurs du luxe Richemont (-0,4%) et Swatch (-0,1%) ont fini en léger recul après les données sur les exportations horlogères en juin. Celles-ci ont ralenti leur baisse par rapport aux deux mois précédents et la Fédération Horlogère voit le début d'un redressement.

Kühne+Nagel (-2,3%) a terminé lanterne rouge derrière Vifor (-2,2%) et Novartis (-1,7%). Le logisticien a enregistré une performance en repli au premier semestre, mais nettement supérieure aux projections de la communauté financière.

Novartis a vu son chiffre d'affaires s'éroder entre avril et fin juin de 4% en comparaison annuelle à 11,35 milliards de dollars, plombé notamment par un recul de 11% des recettes de son unité génériques et biosimilaires Sandoz. La principale division Innovative Medicines n'a égaré que 1%.

Givaudan(-0,9%) a traversé les premiers mois de crise du coronavirus sans trop d'encombre. Le groupe verniolan a enregistré de la croissance dans ses deux divisions, malgré une activité parfumerie fine affectée par le Covid-19. Rentabilité et bénéfice net sont en hausse sensible.

SGS (-1,5%) a fait état d'une baisse de la rentabilité au premier semestre, malgré des ventes peu ou prou conformes aux prévisions.

Après ses résultats trimestriels, Logitech (-0,2%) a viré au rouge sur la fin. Le fabricant de périphériques pour ordinateurs a bénéficié à plein du télétravail et de la demande pour ses produits électroniques pendant la période de confinement. Le groupe lausannois a vu ses ventes trimestrielles s'envoler et a relevé ses prévisions dans la foulée.

Roche (-0,5%) et Nestlé (-0,2%) ont aussi perdu un peu de terrain.

Sur le marché élargi, Lindt&Sprüngli (nominative -4,0%, BP -4,4%) a vu ses résultats impactés au premier semestre par la pandémie de coronavirus qui a saboté la très importante période de Pâques. La direction table sur l'ensemble de l'année sur un repli des ventes.

Georg Fischer (+2,1%) a vu sa performance semestrielle lourdement affectée par les effets de la crise de Covid-19 sur la plupart de ses débouchés, en particulier l'aéronautique et l'automobile.

Le fabricant d'éléments de construction et de dispositifs de fixation métalliques SFS (-2,3%) a confirmé la forte baisse des ventes au premier semestre, marqué par la pandémie de coronavirus. Le groupe s'attend néanmoins à une amélioration en seconde partie d'année.

Chemie+Papier Holding (CPH, -1,9%) a bouclé le premier semestre sur un bénéfice net quasiment stable en rythme annuel, et ce malgré un recul à deux chiffres du chiffre d'affaires et de la performance opérationnelle. La direction prévoit que la performance annuelle sera nettement inférieure à celle de l'exercice précédent, à cause de la pandémie.

