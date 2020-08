Bourse Zurich: le SMI fléchit sur la fin et finit sous les 10'100 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine sur une note légèrement positive. Après avoir connu un trou d'air en matinée, le SMI s'est bien redressé et il est repassé au-dessus de la barre des 10'100 points en début d'après-midi. Il a cependant nettement fléchi sur la fin, finissant sous ce niveau.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée après les décrets du président Donald Trump. Ces décrets ne "seront probablement pas le dernier mot sur la situation et il n'est pas certain qu'ils puissent même être mis en oeuvre", a estimé JJ Kinahan de TD Ameritrade.

"On verra si les discussions (au Congrès pour décider de nouvelles aides en raison de la crise du coronavirus, ndlr) se poursuivent. C'est impossible de le prédire, mais ce serait surprenant s'il n'y avait aucun résultat", a-t-il poursuivi.

Les investisseurs suivaient par ailleurs les relations de plus en plus tendues entre les Etats-Unis et la Chine. "Alors qu'elles n'étaient qu'un bruit de fond plus tôt dans l'année, les tensions sont montées d'un cran et pourraient conduire à davantage de volatilité en raison de leur impact potentiel sur de grandes entreprises", a noté M. Kinahan.

Sur le front macroéconomique, en Suisse, le taux de chômage est demeuré stable à 3,2% en juillet et le Seco ne s'attend pas à une vague de licenciements à l'automne. Corollaire, le KOF n'a pas constaté pour l'instant une soudaine vague de faillites dans le sillage de la pandémie. Au contraire, entre mars et juillet, le nombre de sociétés ayant mis la clé sous la porte a reculé d'un cinquième (-21%) par rapport à la même période de 2019.

Le SMI a terminé sur un gain de 0,23% à 10'090,91 points, avec un plus haut à 10'1144,91 et un plus bas à 10'061,19. Le SLI a pris 0,16% à 1541,80 points et le SPI 0,23% à 12'511,72 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 14 ont progressé et 16 reculé.

Selon des courtiers, on a assisté à des rotations de secteur qui ont favorisé les valeurs financières. Pour preuve, bancaires et assurances ont monopolisé le haut du classement: le podium du jour se compose de Credit Suisse (+3,1%), Julius Bär (+2,7%) et Swiss Re (+1,9%), suivis d'UBS (+1,7%), Zurich (+1,5%) et Swiss Life (+1,0%).

Lafargeholcim (+0,9%) a aussi eu les faveurs des investisseurs après que Citigroup a relevé l'objectif de cours et confirmé "buy", sans autre commentaire.

Les poids lourds sont restés discrets: Nestlé a pris 0,2%, Roche a perdu 0,2% et Novartis 0,01%.

Roche a fait état de l'échec partiel d'un programme de développement contre la rectocolite hémorragique. La multinationale rhénane a en outre obtenu vendredi soir une homologation attendue aux Etats-Unis de son ridispalm contre l'amyotrophie spinale chez les adultes et enfants dès deux mois.

Dans la foulée, Morgan Stanley a abaissé l'objectif de cours du bon de jouissance et confirmé "overweight". Les dernières annonces du géant pharmaceutique bâlois se sont révélées mitigées, a commenté l'analyste. Vontobel a lui abaissé l'objectif et confirmé "buy".

Nestlé reste la marque numéro un en Suisse. Malgré la pandémie, le géant de Vevey a pu augmenter sa valeur de 6% à 20,2 milliards de francs suisses. Selon Brand Finance, Nestlé connaît une forte croissance organique.

Logitech (-2,9%) a terminé lanterne rouge du petit groupe des perdants, derrière Temenos (-2,5%) et AMS (-1,9%).

Sur le marché élargi, le biochimiste Evolva (+21,1%) a franchi une étape majeure en recevant le feu vert de l'Agence américaine de protection de l'Environnement (EVA) pour Nootkatone, un produit permettant de se protéger contre les insectes. Le titre avait été brièvement suspendu en Bourse avant la publication de cette information.

Le développeur de solutions de cybersécurité Wisekey (+12,0%) a placé un emprunt convertible pour 5 millions de dollars.

Meyer Burger (+7,3%) va se séparer du fabricant allemand de systèmes à micro-ondes et à plasma Muegge pour encaisser un gain comptable immédiat d'environ 4 millions de francs suisses.

L'équipementier d'entrepôts et de centres logistiques Kardex (+0,1%), à l'inverse, a pris une participation dans une jeune pousse allemande.

HSBC a relevé l'objectif de cours de Sunrise (-0,5%) et confirmé "hold". L'analyste estime notamment que l'entreprise, principale concurrente de Swisscom (+1,0%) gagne lentement des parts de marché et dispose du réseau le plus stable de ces 12 derniers mois, sans de grosses pannes. JPMorgan a relevé l'objectif de Sunrise et confirmé "overweight" et abaissé celui de Swisscom tout en confirmant "neutral".

rp/md