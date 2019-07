Bourse Zurich: le SMI flirte à nouveau avec les 10'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine du bon pied. Les investisseurs se sont montrés soulagés par la trêve commerciale entre Washington et Pékin. Le SMI a flirté durant toute la séance avec la barre des 10'000 points, la franchissant à quelques reprises, avant de terminer légèrement en dessous.

A New York, Wall Street progressait également en matinée, rassurée elle aussi par la reprise du dialogue sino-américain. "La grande nouvelle du week-end est la reprise des pourparlers entre les Etats-Unis et la Chine", a noté Chris Low de FTN Financial.

Toutefois, peu de détails ont été donnés sur le sujet. Pas beaucoup plus par ailleurs sur la réelle portée du gel sur de nouvelles taxes douanières entre les deux pays après plusieurs salves de tarifs punitives depuis un an.

En Suisse, le moral des petites et moyennes entreprises (PME) a pris un coup en juin, plombé par un contexte mondial incertain et le raffermissement du franc. L'indice PMI des PME s'est établi à 52,0 points, contre 54,2 points un mois plus tôt. L'OFS a pour sa part annoncé une érosion de 1,6% en termes nominaux des chiffres d'affaires du commerce de détail en mai.

Le SMI a fini sur un gain de 0,72% à 9970,00 points, avec un plus haut à 10'022,89 points et un plus bas à 9955,50 points. Le SLI a gagné 0,72% à 1532,15 points et le SPI 0,67% à 12'057,62 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 ont progressé et neuf reculé.

SGS (-0,9%) a écopé de la lanterne rouge, après l'annonce d'une prise de participation majoritaire dans l'américain Maine Pointe, un cabinet de conseil spécialisé dans la logistique et la distribution. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

JPMorgan a par ailleurs l'objectif de cours et confirmé "neutral". L'analyste a revu ses projections à la lueur des dernières modifications du portefeuille du groupe. Le marché reste fragmenté et comporte encore de nombreuses possibilité d'acquisitions, a-t-il relevé.

Swiss Life (-0,5%) et Nestlé (-0,4%) complètent le trio des plus gros perdants. L'action du géant de Vevey n'a pas profité d'un relèvement d'objectif de cours par UBS qui a confirmé "buy". L'analyste pense que la croissance aura gagné en dynamique au 2e trimestre, notamment grâce à de tardives fêtes pascales. L'évolution des prix en Europe risque toutefois d'être demeurée anémique.

Cette même UBS a abaissé la recommandation de Swiss Life à "neutral" de "buy", tout en relevant l'objectif de cour. Le potentiel de hausse de l'action et limité, selon l'analyste, qui a rappelé que le titre a déjà gagné quelque 10% depuis le début de l'année.

Les deux poids lourds pharma Roche (+1,6%) et Novartis (1,2%) ont en revanche soutenu l'indice.

Profitant de la décision américaine d'autoriser davantage de ventes de composants technologiques à l'équipementier chinois Huawei, AMS (+3,7%) a fini sur la plus haute marche du podium, précédant Logitech (+3,5%) et ABB (+1,8%).

Les bancaires Credit Suisse (+1,5%), Julius Bär (+1,3%) et UBS (+1,2%) ont elles aussi eu les faveurs de la cote.

Selon Bloomberg, Lafargeholcim (+0,9%) souhaite s'emparer des activités de BASF dans la chimie de la construction. De nombreux autres potentiels acquéreurs seraient cependant sur les rangs: les fonds d'investissement Bain Capital et Cinven, ainsi que Standard Industries, associé à Blackrock. Advent International, KKR et Lone Star Funds figureraient également parmi les prétendants. Les différentes offres valoriseraient la division de BASF à plus de 3 milliards d'euros, a ajouté Bloomberg.

Du côté du marché élargi, Obseva (+4,8%) a nommé Elizabeth Garner au poste de directrice médicale et membre de la direction générale à partir du 15 juillet, basée aux Etats-Unis. L'actuelle directrice médicale Elke Bestel deviendra vice-présidente du groupe genevois.

Cembra Money Bank (+2,8%) a annoncé l'acquisition du spécialiste du crédit à la consommation Cashgate. Pour ce faire, le prestataire zurichois de services financiers a versé 277 millions de francs suisses au vendeur, la société Aduno.

rp/buc