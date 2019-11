Bourse Zurich: le SMI franchit la barre historique des 10'500 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse poursuivait sa chasse aux records mardi à l'approche de la mi-journée. Peu après 11h, le Swiss Market Index (SMI) a franchi pour la première fois de son histoire la barre symbolique de 10'500 points. La confiance et le soulagement gagnaient les marchés, alors de Chine et Etats-Unis multiplient les gestes d'apaisement.

Les représentants des gouvernements américain et chinois ont échangé par téléphone, toujours déterminés à trouver un accord susceptible de mettre fin au litige commercial entre les deux pays. Pour CMC Market, cette perspective soutient les Bourses mondiales.

Pour l'instant, les futures sur indices américains, tous dans le rouge, s'inscrivaient à contre-tendance.

En Allemagne, la confiance des consommateurs en décembre a repris du poil de la bête, après avoir atteint un plancher le mois précédent. En Suisse, le nombre de places de travail disponibles a atteint un pic annuel au troisième trimestre, selon les indication de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Les statistiques de l'immobilier américain en septembre risquent d'apporter quelques impulsions dans l'après-midi.

A 11h02, le SMI gagnait 0,31% à 10'501,54 points, avec un plus haut à 10'504,34 points. Le Swiss Leader Index (SLI) et le Swiss Performance Index (SPI) gonflaient tous deux de 0,29% à respectivement 1612,09 points et 12'669,72 points. Parmi les valeurs vedettes, 23 progressaient, six reculaient alors qu'Adecco était stable.

Vifor (+4,1%) conservait une avance considérable. Le laboratoire saint-gallois, par le biais de sa coentreprise VFMCRP avec l'allemand Fresenius, et son partenaire Chemocentryx ont revendiqué des données positives sur une étude clinique avancée autour de l'avacopan.

AMS (+2,2%) et Julius Bär (+0,9%) complétaient le podium, bien loin de Vifor.

Givaudan (+0,4%) s'est emparé des activités cosmétiques de la firme italienne Indena pour un montant non divulgué.

Au lendemain de sa journée des investisseurs à Londres, Swiss Re grappillait 0,2%. Le réassureur a confirmé ses objectifs et sa volonté à se réorganiser. Jefferies a estimé que les perspectives annoncées par le groupe zurichois sont courageuses et crédibles. La banque d'investissement américaine a relevé son objectif de cours.

Le poids lourd Nestlé (+0,2%) évoluait sous l'indice, contrairement à Novartis (+0,3%) et Roche (+0,7%). Le bancaires UBS (+0,1%) et Credit Suisse (+0,2%) ont plus que compensé leurs pertes du début de séance.

Après un abaissement d'objectif de cours par JP Morgan, Alcon (-1,0%) subissait les pertes les plus marquées.

Sur le marché élargi, Burckhardt Compression (+1,8%) a enfin réussi à dissiper les soucis juridiques qui l'ont empêché jusqu'ici de s'emparer entièrement de l'américain Arkos, désormais consolidé. Le groupe winterthourois a également relevé ses objectifs de vente pour l'exercice 2019/20.

Tecan (+1,5%) était ragaillardi après une entame de couverture d'UBS avec une recommandation d'achat.

Tamedia (+0,3%) a annoncé une vaste réorganisation de ses structures et un changement de raison sociale. Le groupe de médias s'appellera à l'avenir TX. L'actuel président du conseil d'administration, Pietro Supino, en assumera la direction.

Georg Fischer (+0,3%) va débourser 7,5 millions de francs suisses pour investir le marché de distribution de gaz et d'eau en Egypte. Une coentreprise sera créée avec un partenaire local.

La société foncière BFW Liegenschaften (stable) a annoncé la cession de neuf biens immobiliers.

Cosmo (+0,1%) a nommé un nouveau directeur scientifique.

