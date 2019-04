Bourse Zurich: le SMI glisse dans le rouge, nouveau coup d'éclat dans le Brexit

Zurich (awp) - La Bourse suisse glissait dans le rouge vendredi à l'approche de la mi-journée, après une ouverture sans direction claire. La date du divorce effectif entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pourrait être reportée de plusieurs mois. Les intervenants s'interrogeaient également sur l'évolution réelle des négociations commerciales en cours entre la Chine et les Etats-Unis et attendaient le rapport mensuel sur l'emploi américain.

La Première ministre britannique Theresa May a demandé dans une lettre au président du Conseil européen Donald Tusk un report du Brexit jusqu'au 30 juin au plus tard. Le Polonais a suggéré quant à lui un report "flexible" allant jusqu'à 12 mois.

Un sommet extraordinaire de l'UE est prévu le 10 avril à Bruxelles pour discuter de la suite du processus en fonction de la solution trouvée à Londres.

Sur le dossier commercial, le président américain Donald Trump a estimé que Washington devrait savoir "au cours des quatre prochaines semaines" si un accord est possible avec la Chine. Son homologue chinois Xi Jinping a de son côté appelé à la "conclusion rapide des négociations".

"Sur le fond, les investisseurs se satisfont des déclarations optimistes concernant les négociations commerciales, malgré le manque d'avancées concrètes" observent les analystes d'AxiTrader.

En Allemagne, la production industrielle a rebondi de 0,7% sur un mois en février, après s'être stabilisée en janvier.

Le déficit commercial français s'est réduit de 0,2 milliard d'euros en février pour atteindre 4 milliards d'euros, en raison d'une hausse des exportations.

Dans l'après-midi figure encore à l'agenda les créations d'emplois aux Etats-Unis pour le mois de mars.

Vers 10h55, le Swiss Market Index (SMI) cédait 0,27% à 9538,00 points, proche de son plus bas de séance. Le Swiss Leader Index (SLI) accusait un repli de 0,04% à 1475,53 points, alors que l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) glânait 0,17% à 11'375,91 points. Parmi les 30 valeurs vedettes, sept pointaient dans le rouge et 21 dans le vert, Swiss Re et Julius Bär jouant les équilibristes.

Les plus fortes baisses étaient enregistrées par Zurich Insurance (-4,4% ou -14,80 francs suisses) et Geberit (-1,6% ou -7,70 francs suisses), qui pouvaient toutefois se prévaloir d'un traitement hors dividende de respectivement 19,00 francs suisses pour l'assureur et de 10,80 francs suisses pour le spécialistes des installations sanitaires.

A l'opposé, les valeurs technologiques Temenos (+2,7%) et AMS (+2,6%) étaient courtisées, sans nouvelles particulières.

Dans le camp des poids lourds, seul Nestlé (+0,1%) se maitenait au-dessus de la ligne de flottaison. Merril Lynch a repris la couverture du titre de la muiltinationale veveysane à "buy", estimant que le groupe offre une forte croissance des bénéfices et dispose d'une capacité de résistance supérieure à celle de la concurrence.

Les paquebots pharmaceutiques Roche et Novartis (-0,2%) prenaient l'eau. Le dernier nommé a déposé une plainte contre la biotech américaine Amgen, à qui il reproche son retrait du développement commun et de la commercialisation du médicament contre la migraine Aimovig.

Dans la foulée, Deutsche Bank et Credit Suisse ont raboté leur objectif de cours pour Novartis, alors que celui du bon de jouissance Roche a été relevé par Vontobel, qui anticipe des effets de change positifs au premier trimestre.

Sur le marché élargi, Alpiq bondissait de 10,6% après l'annonce de la sortie du français EDF du capital du groupe énergétique. L'énergéticien valdo-soleurois envisage de se retirer de la cotation sur SIX.

Leclanché cédait 2,3% après la publication de ses chiffres annuels. Le spécialiste romand du stockage d'énergie a creusé ses pertes, mais enregistré les meilleures ventes depuis près d'un quart de siècle. La direction prévoit un retour à la rentabilité opérationnelle dès 2020.

Ems-Chemie (+4,6%) était clairement recherché, porté par des résultats trimestriels en hausse.

Orascom DH (+0,6%) a stabilisé sa perte nette l'année dernière, tout en profitant d'une amélioration des recettes.

al/buc/jh