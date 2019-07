Bourse Zurich: le SMI hésitant à l'ouverture, résultats d'entreprise à foison

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de mercredi sur une note hésitante. La veille, Wall Street a bouclé dans le vert, dopée par les résultats trimestriels encourageants de plusieurs grands noms de la cote et par la tenue possible de négociations commerciales entre Washington et Pékin.

La rencontre prochaine entre des responsables américains et leurs homologues chinois, annoncée par plusieurs articles de presse, alors que les tensions commerciales entre Washington et Pékin sont vives, a ravivé l'espoir d'une détente entre les deux puissances.

"Il semble que les Etats-Unis soient disposés à allonger la durée des négociations", observe un analyste de LBBW.

En France, le climat des affaires a légèrement reculé au mois de juillet, pénalisé par l'industrie manufacturière, les services et le commerce de gros.

A 09h10, le Swiss Market Index (SMI) cédait 0,07% à 9958,04 points, après une ouverture positive, et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,04% à 12'069,54 points, alors que le Swiss Leader Index (SLI) se maintenait juste au-dessus de son cours de clôture de la veille (+0,01% à 1535,16 points). Sur les 30 principales cotations, 11 cédaient du terrain et 19 en gagnaient.

Clariant (-1,8%) écopait de la lanterne rouge. Le chimiste de Muttenz a annoncé le départ avec effet immédiat de son directeur général (CEO) Ernesto Occhiello. Ce dernier sera remplacé à titre intérimaire par l'ex-titulaire de la fonction et actuel président du conseil d'administration Hariolf Kottmann.

UBS (-0,9%) n'en menait pas large non plus. Au lendemain de la publication de résultats semestriels en hausse, la banque aux trois clés a vu sa recommandation dégradée par Société générale, qui invite à se défaire du titre. La banque française a par ailleurs raboté son objectif de cours, à l'instar de Citigroup et Vontobel.

Son rival Credit Suisse (+0,2%) était du bon côté de la barre.

A l'autre extrémité du classement, les valeurs technologiques AMS (+1,8%) et Logitech (+1,5%) menaient le bal, au lendemain de la publication de leurs partiels respectifs et d'une ribambelle de commentaires d'analystes.

Lonza (+1,4%) occupait la troisième marche du podium. Le fournisseur de l'industrie pharmaceutique a vu ses résultats progresser au premier semestre grâce à sa division Pharma Biotech & Nutrition (LPBN) et se dit confiant pour atteindre ses objectifs annuels.

Roche (+0,3%) devra faire face à un nouveau concurrent aux Etats-Unis après l'homologation par la FDA d'un deuxième biosimilaire de son blockbuster oncologique Rituxan.

Les deux autres poids lourds Novartis (-0,8%) et Nestlé (-0,1%) pesaient sur l'indice.

Givaudan (-0,1%) rachète pour un montant non dévoilé la maison allemande de parfums Drom. Il s'agit de la douzième acquisition de la multinationale genevoise depuis 2014. La finalisation de la transaction est attendue au troisième trimestre.

Sur le marché élargi, Sulzer (+1,2%) a enregistré sur les six premiers mois de l'année une accélération de la demande pour ses produits, assortie d'une croissance marquée de ses recettes et d'une amélioration de sa rentabilité.

