Bourse Zurich: le SMI hésite avant de finir à de nouveaux sommets

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive mardi. Au lendemain de nouveaux sommets historiques, le SMI s'est dans un premier temps accordé une pause, puis il a repris sa chasse aux records en fin de séance.

A New York, Wall Street hésitait en matinée. Les investisseurs digéreraient une nouvelle salve de résultats d'entreprises, dont ceux, décevants, d'Alphabet (Google) publiés la veille au soir. Ils attendaient déjà l'issue, mercredi, de la réunion de deux jours du Comité monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

"Même si la décision ne sera pas accompagnée de nouvelles projections économiques et qu'on a pu constater quelques progrès sur le front du conflit commercial sino-américain, le Comité de politique monétaire de la Fed devrait réduire d'un quart de point de pourcentage (0,25%) son taux au jour le jour", ont estimé les analystes de Charles Schwab.

Le SMI a terminé en hausse de 0,25% à 10'257,69 points nouveau plus haut historique en clôture, avec un plus haut historique en séance à 10'260,69. Le SLI a gagné 0,10% à 1573,31 points et le SPI 0,21% à 12'369,84 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 11 ont progressé, 16 reculé et 3 ont fini stables.

Le trio des plus gros perdants se compose de Logitech (-3,1%), Temenos (-2,3%) et Swisscom (-1,0%). Le géant bleu publiera ses résultats sur neuf mois jeudi. Les experts tablent sur une nouvelle érosion des recettes mais une hausse de l'Ebitda en raison notamment d'une modification comptable.

Swiss Re (-0,3%) publiera aussi ses résultats sur 9 mois jeudi. Les analystes prévoient un bénéfice net de 1,37 milliard de dollars. Les tempêtes aux USA, dans les Caraïbes et en Asie pendant la période sous revue ont apporté leur lot de sinistres aux assureurs et, partant, devraient avoir eu des répercussions sur la performance des réassureurs comme Swiss Re, selon les experts.

Roche (-0,1%) a cédé du terrain. Le groupe a une nouvelle fois reporté la date butoir pour la finalisation de son projet de rachat de l'américain Spark Therapeutics, afin de laisser du temps supplémentaire aux autorités de la concurrence américaine (FTC) et britannique (CMA) pour achever leur examen de l'opération.

Le podium du jour est emmené par Lafargeholcim (+1,9%) devant Sika et Novartis (chacun +0,9%). Nestlé (+0,3%) a aussi soutenu l'indice.

Au lendemain des chiffres, Barclays a relevé l'objectif de cours du cimentier franco-suisse et confirmé "equal weight", après avoir pris en compte l'allégement de la fiscalité en Inde et la stabilisation des affaires en Amérique latine.

Les bancaires Julius Bär (+0,7%) et UBS (+0,3%) ont aussi fini en vert, alors que Credit Suisse (-0,04%) a reculé marginalement.

Du côté du marché élargi, Rieter (-2,3%) a vu ses entrées de commandes chuter de 30% sur les neuf premiers mois de 2019, faisant face à une faible demande et aux incertitudes géopolitiques. La rentabilité annuelle devrait cependant profiter de l'apport exceptionnel généré par la vente d'un terrain en Allemagne.

SIG Combibloc (-2,0%) a progressé au 3e trimestre, ce qui lui a permis de remplir les attentes sur les neuf premiers mois de l'année, aussi bien au niveau des recettes que de la rentabilité.

Straumann (-0,6%) a surpassé les prévisions au troisième trimestre, grâce notamment à de bonnes ventes en Amérique du Nord.

Feintool (-0,3%) a vu ses revenus et entrées de commandes s'éroder au 3e trimestre.

Landis+Gyr (+4,7%) a fait mieux que les attentes tant pour le chiffre d'affaires que les bénéfices net et opérationnel durant le premier semestre de l'exercice 2019/20, malgré un recul des ventes de 4,1% dans la région Amérique. Le groupe zougois a réduit ses attentes en matière de revenus pour l'ensemble de l'année.

Kuros (-10,4%) a convoqué une assemblée générale extraordinaire afin que les actionnaires puissent approuver l'augmentation de capital de l'entreprise de biotechnologies.

Schaffner (+12,0%) a annoncé de nouveaux contrats dans l'industrie automobile pour plus de 55 millions de francs suisses.

rp/lk