Bourse Zurich: le SMI hésite et finit de peu dans le rouge

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note légèrement négative mercredi. Le SMI, qui avait passé presque toute la matinée et le début de l'après-midi dans le vert, a nettement fléchi par la suite et a même un moment franchi à la baisse la barre des 9500 points, avant de se reprendre dans le sillage de Wall Street et de finir en petite baisse.

A New York, Wall Street réduisait ses pertes initiales en matinée. Les indices restaient toutefois plombés par la baisse des taux sur le marché obligataire, signe que les investisseurs craignent un fort a ralentissement de la croissance.

"La vitesse avec laquelle les rendements des obligations ont chuté témoigne des inquiétudes croissantes de récession chez les investisseurs", a souligné Karl Haeling, de LBBW. En période de repli, la demande pour des actifs considérés plus sûrs, comme les obligations, a tendance à augmenter, faisant monter leur valeur mais baisser leur rendement.

"Quand l'économie ralentit, on achète des obligations. Quand elle accélère, on achète des actions", a expliqué Grégori Volokhine, de Meeschaert Financial Services. "La baisse des taux obligataires montre que les investisseurs craignent une récession, ou au moins un ralentissement de l'économie qui pourrait être aggravé par les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine", a poursuivi l'expert.

Le SMI a fini en recul de 0,21% à 9533,98 points, avec un plus bas à 9464,41 points et un plus haut à 9651,69 points. Le SLI a cédé 0,06% à 1455,26 points et le SPI 0,08% à 11'633,24 points. Sur les 30 valeurs vedettes, dix ont reculé et 20 avancé.

Novartis (-2,9%) a fini lanterne rouge, suivi par UBS (-1,7%) et Julius Bär (-1,3%). Credit Suisse (-1,0%) a aussi nettement fléchi.

Le géant pharmaceutique bâlois Novartis a été accusé par la FDA de lui avoir sciemment transmis des données manipulées, dans le cadre de l'approbation de la thérapie génique Zolgensma, dont le coût dépasse de 2 millions de dollars. Le bâlois s'est défendu, assurant avoir "pleinement confiance dans l'innocuité, la qualité et l'efficacité du Zolgensma". Il explique que les données altérées n'ont représenté qu'une "petite portion" de l'ensemble des documents.

Roche (+0,1%) a en revanche gagné un peu de terrain, alors que le 3e poids lourd, Nestlé (+1,4%) a fini en tête des gagnants, soutenant franchement l'indice.

UBS s'est trouvé sous pression après que l'on a appris que le fisc italien a adressé en décembre 2018 une demande d'assistance administrative à l'Administration fédérale des contributions (AFC). Les autorités italiennes requièrent des informations sur des personnes "physiques dont le nom n'est pas connu". Ces dernières auraient détenu un ou plusieurs comptes non déclarés auprès d'UBS Suisse alors qu'elles étaient résidentes en Italie.

LBBW a par ailleurs relevé la recommandation pour UBS à acheter et réduit l'objectif de cours. L'analyste a réduit ses estimations de bénéfices à cause de l'escalade dans le conflit commercial sino-américain.

Avec Nestlé, les plus gros gagnants du jour sont Givaudan (+1,3%) et Lonza (+1,1%).

Sur le marché élargi, Ascom a repris 4,4% après sa chute de plus de 11% la veille. Veraison Capital, Luxempart et Loys Investment ont constitué un groupe d'actionnaires "fort" détenant 15,9% du capital de l'entreprise qui s'est débarrassé lundi de son directeur général. Une action qui était voulue par Veraison, qui exige notamment l'examen d'une mise en vente pure et simple de l'entreprise.

Schmolz+Bickenbach (+1,8%) a subi de plein fouet le ralentissement de la demande depuis le début d'année, surtout dans le secteur automobile. Le groupe, qui a enregistré une perte nette de 13,6 millions d'euros au deuxième trimestre, compte se maintenir grâce à la régulation du niveau des stocks et à la poursuite de l'intégration de ses dernières acquisitions.

Dans la foulée des chiffres, Commerzbank a abaissé l'objectif de cours et confirmé "hold", prenant notamment en compte les coûts de restructuration plus élevés, en particulier pour Ascometal.

rp/al