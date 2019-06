Bourse Zurich: le SMI inscrit de nouveaux sommets historiques

Zurich (awp) - La Bourse suisse a nettement progressé mardi au lendemain du week-end prolongé de la Pentecôte. Le SMI s'est hissé à de nouveaux sommets historiques, en séance et en clôture, même s'il a perdu un peu de son élan sur la fin. En l'absence de nouvelles d'entreprises et macroéconomiques, la géopolitique, où le ton était plutôt à la détente, a soutenu l'ambiance sur les marchés.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, soutenue par l'annonce par la Chine d'un soutien à son économie et par l'apaisement (provisoire?) des tensions commerciales entre Washington et Pékin.

La veille, Wall Street avait déjà fini dans le vert, soutenue notamment par l'abandon du projet de taxes américaines sur les importations en provenance du Mexique. Sur le front du conflit avec les USA, la Chine n'a pas confirmé mardi qu'une rencontre en tête-à-tête entre le président Xi Jinping et son homologue américain Donald Trump était bien prévue à l'occasion du G20.

Côté américain, la publication d'un indicateur sur les prix à la production en mai a renforcé selon certains investisseurs les anticipations d'une prochaine baisse de taux d'intérêt de la Banque centrale américaine. Une telle action de la Fed serait interprétée très positivement par le marché car elle rendrait les conditions d'emprunt plus avantageuses pour les investisseurs et les ménages.

Le SMI a fini sur un gain de 0,89% 9835,87 (nouveau plus haut historique en clôture), avec un plus haut du jour, de l'année et historique en séance à 9871,44 et un plus bas à 9763,96. Le SLI a gagné 1,22% à 1509,62 points et le SPI 0,86% à 11'883,11 points. Sur les 30 valeurs vedettes, seuls le poids lourd défensif Nestlé (0,2%) et le réassureur Swiss Re (-0,1%) ont perdu du terrain.

Parmi les deux autres poids lourds Roche (+1,4%) a bien soutenu l'indice, alors que Novartis (+0,5%) et resté en retrait. Roche a enregistré le départ de l'administrateur Peter Voser à fin juin et publié des résultats positifs avec son médicament Gazyva pour le traitement du lupus néphrétique disséminé.

La volatile AMS (+5,1%) a fini sur la plus haute marche du podium, suivie par Julius Bär (+4,1%) et Logitech (+3,3%).

Les deux autres bancaires Credit Suisse (+2,7%) et UBS (+1,9%) ont aussi surperformé l'indice.

Lafargeholcim (+1,6%) a profité d'un relèvement de recommandation à "neutral" de "sell" et d'une hausse de l'objectif de cours par d'UBS. L'analyste a tenu compte des cessions du numéro un mondial du ciment en Malaisie et aux Philippines. Au niveau actuel, le titre se négocie toujours avec prime par rapport à ceux des concurrents. Le cimentier franco-suisse a par ailleurs fixé le prix de référence du dividende versé en actions à 49,01 francs suisses. Le prix d'émission s'élève quant à lui à 45,09 francs suisses.

ABB (+1,4%) a bien réagi aux revendications d'un de ses actionnaires, Artisan Partners, qui demande d'autres cessions d'activités. Julius Bär a pour sa part abaissé l'objectif de cours et confirmé "hold". L'analyste déplore que le groupe reste coincé dans sa phase de transition et note que le départ subit de son patron en avril n'a pas atténué les déjà nombreuses incertitudes.

SGS (+0,2%) a vu sa recommandation abaissée à "equal weight" de "overweight" par Barclays qui a aussi raboté l'objectif de cours. L'analyste a revu ses projections de croissance organique à la baisse, en raison d'un environnement conjoncturel difficile.

Sur le marché élargi, Cosmo (+0,4%) a franchi une nouvelle étape vers l'homologation aux Etats-Unis de son médicament Remimazolam. La FDA a accepté la demande de qualification de "New Drug Application".

Molecular Partners (-2,7%) a annoncé la nomination début juillet de Daniel Steiner au poste de directeur de la recherche, en remplacement de Pamela Trail.

rp/jh