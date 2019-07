Bourse Zurich: le SMI inscrit de nouveaux sommets historiques

Zurich (awp) - La Bourse suisse a encore progressé mercredi. Le SMI, qui avait clôturé au-dessus des 10'000 points la veille, a inscrit un nouveau sommet historique en séance, avant de fléchir quelque peu et de terminer sur un nouveau sommet historique de clôture.

A New York, Wall Street gagnait aussi du terrain en matinée alors que la séance sera écourtée en raison des célébrations de la Fête nationale du 4 juillet.

Sur le front économique, les créations d'emploi du secteur privé ont rebondi en juin, mais moins que prévu. Le déficit commercial de mai a lui fortement rebondi sus l'effet d'importations record dans le secteur de l'économie et d'un déficit record avec le Mexique.

"Le marché garde à l'esprit l'idée que la Fed restera accommodante" en raison notamment de ces statistiques jugées plutôt décevantes, a commenté Patrick O'Hare de Briefing.

Le SMI a terminé en hausse de 0,46% à 10'066,53 points, avec un plus haut à 10'091,48 points et un plus bas à 10'027,51 points. Le SLI a gagné 0,53% à 1545,29 points et le SPI 0,47% à 12'175,80 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 28 ont progressé, ABB (-1,3%) et Logitech (-0,2%) ont reculé et SGS a fini inchangé.

Le conseil d'administration de Logitech s'apprête à être considérablement remanié en septembre. Le président Guerrino De Luca ne sera pas candidat à sa réélection et Wendy Becker est pressentie pour le remplacer lors de la prochaine assemblée générale. Deux nouveaux administrateurs devraient faire leur entrée dans l'organe de surveillance.

Parmi les valeur peu recherchées, DZ Bank a abaissé la recommandation de Richemont (+0,1%) à "conserver" d'"acheter" et réduit l'objectif de cours. Selon l'analyste, la capitalisation boursière du gestionnaire de marques de luxe genevois a déjà franchi son estimation de juste valorisation. L'expert a de surcroît raboté ses projections de bénéfice, anticipant une pression croissante sur la rentabilité et des frais élevés pour l'extension de la présence en ligne.

Swatch (+0,8%) a en revanche profité d'un relèvement d'objectif de cours par Citigroup, qui a confirmé "buy".

Le podium du jour se compose de Vifor (+1,5%), Credit Suisse (+1,3%) ainsi que Partners Group, Givaudan, AMS et Sonova (tous +1,2%).

Dans le camp des poids lourds, Roche (+0,8%), Novartis (+0,3%) et Nestlé (+0,2%) ont plus ou moins nettement progressé. Roche a revendiqué un succès en étude de phase III sur le successeur annoncé du Tamiflu, l'antigrippal Xofluza, pour indication pédiatrique.

Public Eye et Médecins du Monde ont déposé une opposition contre l'un des brevets du Kymriah de Novartis auprès de l'Office européen des brevets à Munich. Cette thérapie génique contre les cancers du sang spécifiques et rares coûte en Suisse 370'000 francs suisses par injection.

Goldman Sachs a relevé l'objectif de cours de Nestlé et confirmé "buy". Les analystes prévoient une légère amélioration de la croissance organique au 2e trimestre. Ils voient aussi le géant de l'alimentaire sur la bonne voie pour atteindre son objectif de marge d'ici 2020. Jefferies a aussi augmenté l'objectif de cours et confirmé "buy", les analystes n'excluant pas, notamment, de bonnes nouvelles sur le front opérationnel qui pourraient favoriser le lancement d'un nouveau programme de rachat d'action.

Zurich Insurance (+0,6%) a annoncé la démission de sa directrice EMEA et Bank Distribution, quelques mois seulement après sa prise de fonctions. L'assureur a par ailleurs pris une participation de 33,3% dans la jeune pousse Autosense, qui fournit des informations en temps réel liées à l'utilisation de la voiture. Les autre propriétaires sont Swisscom (+0,8%) et Amag.

Sur le marché élargi, KTM (+0,2%) a connu une accélération du nombre de véhicules écoulés au premier semestre de l'année. Le motoriste autrichien a écoulé 136'000 motos des marques KTM et Husqvarna, ce qui représente une hausse de 7% sur un an.

Züblin (+0,8%) a désigné son directeur financier Roland Friederich pour succéder à Iosif Bakaleynik comme directeur général.

Landis+Gyr (+1,0%) a décroché une commande d'un million de compteurs d'électricité en Suède, pour un montant non précisé.

rp/al