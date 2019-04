Bourse Zurich: le SMI inscrits de nouveaux plus hauts

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine raccourcie après la trêve pascale du bon pied. Le SMI, qui avait hésité sur la direction à prendre en matinée, s'est repris à partir de son plus bas du jour d'avant midi et il a fini nettement au-dessus des 9600 points, avec de nouveaux historiques en séance et en clôture. En Suisse, la semaine écourtée sera marquée par la saison des résultats trimestriels avec, notamment, Credit Suisse et Novartis mercredi et UBS et Kühne+Nagel jeudi.

A New York, Wall Street gagnait du terrain gagnait du terrain en matinée aidée par les résultats meilleurs que prévu de plusieurs grands noms de la cote comme Coca-Cola, United Technologies ou Twitter.

La hausse des indices reste toutefois modérée au regard des résultats de bonne tenue dans leur ensemble, ont commenté des analystes. Depuis les résultats meilleurs que prévu de JPMorgan le 12 avril, l'indice S&P 500 ne parvient par exemple pas à s'éloigner du seuil des 2900 points et évolue dans une fourchette de 1%, a relevé Art Hogan, de la société d'investissement National.

"Le marché fait du surplace dans un monde où les indicateurs économiques s'améliorent tranquillement, où les résultats d'entreprises sont, jusqu'à présent, meilleurs que craint initialement et où on pourrait enfin parvenir bientôt à un accord commercial avec la Chine", a souligné le spécialiste.

Le SMI a terminé en hausse de 0,67% à 9635,07 points, avec un plus haut à 9653,88 et un plus bas à 9542,95. Le SLI a gagné 0,48% à 1514,43 points et le SPI 0,97% à 10'590,87 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 ont progressé, 8 reculé et Logitech a fini stable.

Le podium du jour se compose de Lonza (+4,4%), Vifor (+4,2%) et Givaudan (+2,0%).

Lonza avait déjà pris plus de 2% lors de la séance précédente (jeudi). Le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique avait alors fait état d'un départ "solide" cette année et confirmé ses objectifs. JPMorgan et CFRA ont relevé leurs objectifs de cours et confirmé leurs recommandations d'achat respectives,

Dans le camp des poids lourds, Roche (+1,8%) a annoncé le lancement d'un nouveau test de diagnostic des cancers du sein et de l'estomac, censé permettre un traitement plus efficace de ces pathologies particulièrement agressives.

Novartis (+1,2%) a participé à hauteur de 75 millions de dollars à une ronde de financement de la biotech américaine Poseida, a annoncé cette dernière lundi. Avec les données trimestrielles publiées mardi, les investisseurs s'attendent surtout à de nouveaux objectifs et à un ajustement de la stratégie après l'externalisation de la filiale ophtalmique Alcon. Les chiffres devraient être également adaptés à la nouvelle structure du groupe.

Goldman Sachs a relevé l'objectif de cours de Nestlé (+1,4%) et confirmé "buy". La croissance organique de 3,4% au premier trimestre a dépassé les attentes, a commenté l'analyste. L'entreprise a relevé ses prévisions et laissé poindre une nouvelle amélioration de la marge opérationnelle et de la croissance des ventes. L'expert a donc révisé légèrement à la hausse ses propres prévisions.

SGS (+0,1%) a créé une coentreprise avec Allion Labs, une société basée à Taïwan, spécialisée dans l'internet des objets (IoT). Baptisée SGS-Allion Automotive Communications, celle-ci fournira ses services pour les chaînes d'approvisionnement de l'internet des véhicules.

En queue de peloton, Swiss Re (-4,7% ou 4,80 francs suisses) et Adecco (-3,1% ou 1,88 francs suisses) étaient traitées hors dividende de respectivement 5,60 et 2,50 francs suisses. Credit Suisse (-1,2% complète le trio des plus gros perdants à la veille de ses résultats trimestriels.

Aux bancaires, Credit Suisse (-1,2%) a cédé du terrain à la veille de ses résultats trimestriels. UBS (-0,3%) suivra avec ses données jeudi. Julius Bär (+1,0%) a fini dans le vert.

Sur le marché élargi, Aevis Victoria (+0,3%) a vu son chiffre d'affaires bondir de plus de 10% au premier trimestre. Le segment médical a porté la performance, alors que les recettes sont restées stables dans le domaine hôtelier.

Stadler Rail (+2,4%) a remporté son premier contrat pour des trains à unités multiples au Canada. Il s'agit de sept rames Flirt qui seront livrées à la ville d'Ottawa, pour un montant d'environ 80 millions de francs suisses.

Le facilitateur de distribution DKSH (+0,9%) a vu sa recommandation relevée par la Banque cantonale de Zurich (ZKB), qui invite désormais à "pondérer au marché".

rp/vj