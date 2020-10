Bourse Zurich: le SMI interrompt une série de quatre séances de repli

Zurich (awp) - La Bourse suisse a évolué en dents de scie vendredi. Le SMI, qui avait ouvert tout près de la barre des 9500 points, a par la suite joué aux montagnes russes entre rouge et vert. Une envolée finale lui a permis de terminer au-dessus de l'équilibre et de mettre du coup fin à une série de quatre séances de repli.

A New York, Wall Street cédait du terrain en matinée, pour son avant-dernière séance avant la présidentielle américaine et au lendemain d'un rebond.

"C'est l'inquiétude permanente, entre la flambée des cas de coronavirus et les élections dans quatre jours. C'est ce qui effraye fondamentalement les marchés", a estimé Peter Cardillo de Spartian Capital Securities.

"La question pour les marchés n'est pas de savoir qui va gagner, mais quand nous connaîtrons le résultat", a-t-il poursuivi, tout en relevant la possible "agitation sociale" planant sur l'après-soirée électorale.

Le SMI a fini sur un gain de 0,32% à 9587,15 points, son plus haut du jour, après un plus bas à 9494,79 points. Sur la semaine, le SMI a perdu 4,4%. Vendredi, le SLI et le SPI se sont tous les deux offert 0,36% à respectivement 1477,83 et 11'994,43 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 ont progressé, et huit reculé, Clariant et Nestlé restant sur leurs marques.

Les deux autres poids lourds Roche (+0,3%) et Novartis (+0,5%) ont soutenu l'indice. La Commission européenne a homologué l'Adakveo de Novartis contre les crises vaso-occlusives pour les patients atteints de drépanocytose à partir de 16 ans.

Swiss Re (+3,5%) a fini en tête du petit groupe des gagnants, suivi de Straumann (+3,2%) et Julius Bär (+1,9%).

Le géant de la réassurance a bouclé les neuf premiers mois de l'année sur une perte, cependant moins importante que prévu. Les primes encaissées sont supérieures aux attentes. LBBW a relevé sa recommandation à "conserver" de "vendre" et maintenu inchangé l'objectif de cours.

Au surlendemain des chiffres de Straumann, CFRA a abaissé sa recommandation à "sell", alors que Mirabaud a confirmé "buy" et relevé l'objectif de cours.

Les bancaires UBS (+0,8%) et Credit Suisse (+0,3%) ont aussi tiré leur épingle du jeu.

Lafargeholcim (+1,2%) a affiché des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre, malgré une diminution du chiffre d'affaires. La direction générale se déclare confiante pour la suite de l'exercice. Dans la foulée, DZ Bank a relevé l'objectif de cours et confirmé sa recommandation d'achat.

Lonza (+0,4%) a été sélectionné par Astrazeneca pour la production de sa combinaison expérimentale d'anticorps destinés à prévenir et à traiter le Covid-19. Aucun détail financier n'a transpiré.

Geberit (+0,4%) a profité de plusieurs relèvements d'objectifs de cours au lendemain de ses chiffres. Credit Suise souligne que la très forte croissance organique du troisième trimestre est due à un effet de rattrapage, et que la visibilité à court terme reste inhabituellement faible en raison des incertitudes autour de l'évolution de la pandémie et de ses effets.

Richemont et Temenos (chacun -1,1%) se sont partagé la lanterne rouge, derrière Logitech et Swisscom (chacun -1,0%).

Au lendemain des chiffres du géant bleu, Barclays a abaissé sa recommandation à "underweight" et réduit l'objectif de cours, alors que JPMorgan a relevé l'objectif et confirmé "neutral". L'analyste britannique a notamment a pris en compte l'érosion des recettes attendue suite au mariage des concurrents Sunrise et UPC.

Sur le marché élargi, la Commission de la concurrence (Comco) a donné son aval au rachat de Sunrise (+0,3%) par Liberty Global, propriétaire d'UPC Suisse.

Implenia (+4,9%) a regagné du terrain après avoir été lourdement sanctionné en Bourse suite à l'annonce de ses projets de restructuration.

rp/buc