Bourse Zurich: le SMI juste en dessous des 10'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse restait dans le vert, lundi en milieu de matinée, mais juste en dessous des 10'000 points. Plusieurs nouvelles macroéconomiques font déjà état des répercussions économiques du coronavirus. En Suisse, les nouvelles d'entreprises venaient essentiellement du marché élargi.

Le bilan de l'épidémie du coronavirus a dépassé lundi les 3000 morts dans le monde. En Italie et en Corée du Sud, le nombre de cas recensés explose. En Suisse, la Confédération a renforcé les mesures d'hygiène et sanitaires pour contrer la propagation de l'épidémie.

L'indice des directeurs d'achats (PMI) helvétiques a profité d'une reprise en février, après avoir subi un net recul en janvier sur un mois.

En France, l'activité du secteur manufacturier s'est contractée en février, les entreprises ayant enregistré un recul de nouvelles commandes en lien avec l'épidémie de coronavirus. En Chine, la chute de l'activité manufacturière en février a aussi été confirmée.

Se référant à l'épidémie, les analystes d'UBS estiment dans un commentaire que "pour l'instant, une récession reste un scénario de risque, et non notre scénario de base." De plus, "si le nombre de cas commence à diminuer d'ici début d'avril, une récession mondiale reste peu probable."

A 10h50, le SMI progressait de 1,68% à 9997,51 points, l'indice élargi SPI de 1,56% à 12'083,48 points. L'indice SLI avançait de 1,30% à 1519,70 points. Sur les 30 valeurs vedettes, vingt s'affichaient dans le vert et dix dans le rouge.

Zurich Insurance était en tête (+3,0%). Roche (+2,9%) était second. Les autres poids lourds Nestlé (+1,7%) et Novartis (+1,0%) étaient un peu plus loin. Jefferies a toutefois abaissé l'objectif de cours du géant alimentaire.

La fondation de placement Swiss Life (+2,7%) compte rouvrir au printemps son groupe "Immobilier Suisse Age et Santé" aux institutions suisses de prévoyance.

Jefferies a entamé la couverture à "hold" pour Schindler (+1,6%), l'estimant bien positionné pour gagner de nouvelles parts de marché en Chine.

Lafargeholcim progressait de 1,8%, après que Morgan Stanley a relevé son objectif de cours.

Les bancaires étaient passées dans le rouge, à l'image de Credit Suisse (-0,5%), UBS (-0,8%) et Julius Bär (-1,2%).

ABB (-0,3%) a finalisé la cession des activités dans le solaire à l'italien Fimer.

Les moins bonnes performances étaient réalisées par AMS (-3,1%) et Adecco (-1,5%). Credit Suisse a abaissé la recommandation du spécialiste de l'emploi temporaire à "underperform".

Sur le marché élargi, Emmi gagnait 3,2%. Le transformateur de produits laitiers a vu son résultat net baisser en raison d'éléments exceptionnels l'an dernier. Mais il relève son dividende.

Bobst était pénalisé (-3,4%). Le fabricant d'emballages a limité les dégâts mais a vu sa rentabilité reculer en 2019.

Le groupe énergétique Energiedienst (stable) a vu son bénéfice net fondre de plus d'un quart sur l'année écoulée pour repasser sous la barre des 10 millions d'euros.

