Bourse Zurich: le SMI juste sous les 10'000 points après les avoir franchis

Zurich (awp) - La Bourse suisse a nettement progressé mardi. Le SMI, qui avait encore hésité en tout début de séance, a par la suite nettement progressé et refranchi la barre des 9900 point. Il s'est ensuite attaqué à la barre mythique des 10'000 points et l'a franchie pour la première fois de son histoire, pour terminer juste en dessous.

Le SMI avait été lancé le 30 juin 1988. A l'époque, il valait 1500 points et se composait de 24 titres. Il avait par la suite été étendu à 30 titres avant d'être réduit à 20 titres en 2007.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, portée par des propos du président de la Banque centrale européenne ouvrant la porte à de nouvelles baisses de taux au moment où la Réserve fédérale doit elle-même décider de la marche à suivre.

Ces propos ont aussi un impact de l'autre côté de l'Atlantique car "ils ravivent l'idée que l'on est potentiellement sur le point d'assister à une nouvelle vague coordonnée de politiques monétaires accommodantes", a remarqué Patrick O'Hare de Briefing.

Un tweet du président américain évoquant, peu après l'ouverture, une "très bonne" conversation avec son homologue chinois et une éventuelle rencontre lors du sommet du G20 a encore renforcé la progression des indices.

Le SMI a terminé sur un gain de 1,39% à 9988,55 points (nouveau plus haut historique en clôture) avec un plus haut (historique) à 10'011,39 en séance. Le SLI a gagné 1,46% à 1524,96 points et le SPI 1,31% 12'055,62 points. Les 30 valeurs vedettes ont fini dans le vert.

Le podium du jour se compose de Sika, Logitech (chacun +2,6%) et Swatch (+2,5%).

Sika a vu son objectif de cours relevé par Credit Suisse, qui réaffirme sa recommandation d'achat du titre (outperform). Deutsche Bank a par ailleurs repris la couverture de l'action à "buy", estimant que la complémentarité des canaux de distribution et des portefeuilles de produits de Sika et Parex pourraient se traduire par un bond de 9-10% du chiffre d'affaires.

Credit Suisse a abaissé son objectif de cours pour la porteur Swatch, et confirmé "neutral". Pour l'heure, les analystes s'attendent à un recul de la croissance organique de 2% au premier semestre. Richemont (+2,2%) fait aussi partie des gros gagnants.

Les poids lourds Novartis (+2,0%), Roche (+1,3%) et Nestlé (+0,7%) ont aussi eu le vent en poupe. Roche a obtenu au Japon une première autorisation de commercialisation pour son traitement oncologique personnalisé entrectinib, qui sera distribué dans l'archipel sous l'appellation Rozlytrek.

Par ailleurs, les autorités sanitaires canadiennes ont étendu l'homologation de l'indication pour le médicament contre l'hémophilie A Hemlibra (emicizumab) à la forme sans inhibiteurs de facteur VIII de coagulation de cette maladie, en administration prophylactique.

Novartis n'a pas souffert d'un abaissement de recommandation à "hold" de "buy" par Julius Bär qui a confirmé l'objectif de cours à 94,50 francs suisses. L'analyste a estimé que le cours de l'action chatouille désormais son estimation de juste valorisation et que la recommandation d'achat n'est subséquemment plus justifiée. Le rajeunissement du portefeuille de médicaments devrait pas ailleurs avoir un impact sur la performance opérationnelle, poursuit l'analyste.

ABB (+2,0%) a décroché aux Pays-Bas une commande portant sur des installations électriques, des génératrices et des systèmes de propulsion pour deux dragueurs.

Barclays a raboté son objectif de cours pour Swisscom (+0,4%), et continue de recommander la sous-pondération. Malgré un bon début d'année, le contexte dans lequel évolue le géant bleu s'est plutôt détérioré, estime l'analyste en charge de la couverture du titre.

Sur le marché élargi, le transformateur laitier Emmi (-0,4%) a pris le contrôle du brésilien Laticinios Porto Alegre Industria e Comércio, dont il détenait déjà 40%. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

Wisekey (+11,4%) a fortement progressé. Le conseil d'administration du spécialiste de la cybersécurité a adopté le principe d'un programme de rachat n'excédant pas 10% du capital-actions et des droits de vote. L'opération sera financée par les moyens à disposition.

rp/ck