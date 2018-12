Bourse Zurich: le SMI lâche ses modestes gains

Zurich (awp) - La Bourse suisse abandonnait ses modestes gains jeudi à l'approche de la mi-journée, après avoir pourtant démarré la séance sur une note d'optimisme. La place zurichoise espérait profiter du vent favorable qui a flotté la veille à Wall Street. Les indices new-yorkais ont en effet enregistré mercredi leur meilleure performance depuis 2009.

Cette progression était cependant surtout due à un rebond technique, après une période particulièrement chaotique à Wall Street.

Pour les spécialistes d'UBS, "l'attention des investisseurs a semblé se porter principalement sur Washington", où le président Donald Trump cherche à remplacer le patron de la Réserve fédérale, Jerome Powell. "Les investisseurs ont été surpris par la tentative du Secrétaire au Trésor Steven Mnuchin de rassurer les marchés quant à la liquidité des banques", ont-ils ajouté.

En Suisse, les analystes se montrent à nouveau un peu plus optimistes concernant l'évolution de la conjoncture au cours des six prochains mois. Le baromètre mensuel de Credit Suisse et CFA Society Switzerland (CS CFA) s'affiche à -22,2 points pour décembre, contre -42,3 le mois précédent.

A 10h45, le SMI reculait de 0,64% à 8363,11 points. Depuis le début de l'année, l'indice vedette a chuté de 10,28%. Le SLI lâchait 0,62% à 1281,46 points et le SPI baissait de 0,65% à 9748,60 points. Parmi les 30 valeurs vedettes, six progressaient et 24 cédaient leurs gains.

Dans un marché déserté par les investisseurs et pauvre en nouvelles d'entreprises, les plus fortes baisses étaient enregistrées par la bancaire Julius Bär (-2,7%), ainsi que les cycliques AMS (-2,5%), Lonza (-2,4%) et Logitech (-1,3%).

Les deux autres bancaires Credit Suisse (-0,5%) et UBS (-0,3%) inversaient la tendance positive de l'ouverture, alors que les trois poids lourds Nestlé (-1,0%), Novartis (-0,4%) et Roche (-0,8%) tiraient l'indice vedette vers le bas.

A l'inverse, des titres aussi variés que Temenos (+1,1%), Sonova (+0,7%) et SGS (+0,5%) tiraient leur épingle du jeu.

Les annonces étaient toutes aussi clairsemées sur le marché élargi. Straumann (-0,3%) perdait ses gains de la matinée, après avoir réglé un différend avec Nobel Biocare aux Etats-Unis sur des brevets.

Inmplenia (+1,1%) a décroché, avec son partenaire Hochtief, un contrat de près de 400 millions d'euros (440 millions de francs suisses) pour la construction du deuxième tracé principal du RER de Munich.

