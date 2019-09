Bourse Zurich: le SMI maintient la cadence à l'approche de midi

Zurich (awp) - La Bourse suisse poursuivait sur sa lancée positive de l'ouverture mercredi à l'approche de la mi-journée, alors que les regards sont braqués vers la Banque centrale européenne (BCE) qui fera jeudi le point sur sa politique monétaire.

Les marchés européens caressent l'espoir de voir la BCE passer un coup de rabot sur les taux jeudi et spéculent également sur un "paquet de mesures incitatives", assure David Madden de CMC Markets.

Ce rendez-vous crucial pour les marchés intervient dans un contexte d'incertitude généralisée, entre l'essoufflement de la conjoncture allemande, les aléas du Brexit et les difficultés budgétaires italiennes.

Dans la saga commerciale sino-américaine, Pékin a publié une liste de produits américains qui seront exemptés des surtaxes douanières mises en place l'an dernier. Des droits de douane punitifs continueront en revanche de s'appliquer sur de grandes catégories de produits agricoles étasuniens, comme le soja et la viande de porc.

Dans une journée pauvre en données conjoncturelles attendues, les Etats-Unis publieront dans l'après-midi le niveau hebdomadaire de leurs stocks de brut. L'Espagne affiche une accélération de sa production en juillet.

Sur le coup de 10h55, le Swiss Market Index (SMI) prenait 0,45% à 10'065,62 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,79% à 1547,55 points et l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,36% à 12'208,33 points. Sur les 30 principales cotations, 26 gagnaient du terrain et quatre en cédaient, dont deux poids lourds.

Le trio de tête se composait de la volatile AMS (+4,5%) visiblement dopée par la présentation de la prochaine palette de téléphones d'Apple, Swatch (+2,9%) sans nouvelle particulière et Geberit (+2,3%), qui carburait à un relèvement de recommandation par Berenberg. L'autre valeur du luxe Richemont (+2,2%), qui tenait aujourd'hui son assemblée générale à Genève, se profilait pour la médaille en chocolat.

Vifor Pharma (+1,8%) a enregistré le départ de son directeur commercial Dario Eklund et l'arrivée d'un nouveau directeur médical en la personne de Klaus Henning Jensen, anciennement responsable pour le développement des thérapies contre le diabète et les maladies cardiovasculaires auprès du français Sanofi.

Les poids lourds pharmaceutiques Novartis (+0,4%) et Roche (-0,4%) prenaient des directions diamétralement opposées, sans indications particulières. Sans catalyseur identifié non plus, le paquebot alimentaire Nestlé dérivait nettement.

La lanterne rouge du moment échoyait à Partners Group (-0,8%), qui n'est pas parvenu à combler les attentes des analystes avec sa performance semestrielle.

Sur le marché élargi, l'aciériste Schmolz+Bickenbach (-6,3%) a amputé ses ambitions annuelles en raison de l'affaissement de la demande dans l'industrie automobile et désormais aussi dans le secteur des machines.

Le petit poucet du luxe helvétique coté Lalique (-5,6%) a dû revoir ses ambitions à la baisse, après être tombé dans le rouge sur les six premiers mois de l'année.

jh/al