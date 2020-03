Bourse Zurich: le SMI maintient ses gains à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - Après la tentative de rebond avortée la veille, la Bourse suisse parvenait mercredi à l'approche de la mi-journée à maintenir ses gains, dans le sillage de la vive progression de Wall Street mardi et de l'annonce surprise par la Banque d'Angleterre d'une baisse drastique de son taux directeur. Les investisseurs n'en restent pas moins aux aguets quant à l'évolution de l'épidémie de coronavirus.

La Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé une baisse surprise et drastique de ses taux à 0,25% afin d'aider l'économie britannique à faire face à l'épidémie de coronavirus, une décision qui intervient quelques heures avant la présentation du budget par le gouvernement.

Les Bourses européennes s'affichaient également en net progrès, les investisseurs réagissant favorablement à la Banque d'Angleterre, tout en ignorant la clôture en repli des marchés asiatiques. Tokyo a ainsi terminé sur un fort recul mercredi de 2,27%.

La Banque centrale islandaise a aussi annoncé une baisse de son taux directeur. "Un rebond reste possible à très court terme mais le nerf de la guerre est l'endiguement de la propagation de l'épidémie de coronavirus", a noté Tangi Le Liboux, stratégiste chez Aurel BGC.

"Si le nombre de cas poursuit sa progression rapide dans les prochains jours en Europe et aux Etats-Unis, les marchés vont redouter la mise en place de mesures de confinement aussi strictes que celles mises en oeuvre en Italie, au risque d'une asphyxie de l'économie", note l'expert. L'Autriche a ainsi décidé de fermer ses musées et de suspendre ses dernières liaisons ferroviaires avec l'Italie.

Sur le front de l'épidémie de coronavirus, "les nouveaux cas en Corée du Sud sont repartis à la hausse, le taux de mortalité a atteint 8% en Lombardie (soit plus qu'à Wuhan), la ministre de la santé en Grande-Bretagne a été testée positive au virus et aux Etats-Unis, Joe Biden et Bernie Sanders ont interrompu momentanément leurs campagnes présidentielles (pour cause de coronavirus). Ça fait beaucoup", a pour sa part résumé dans son commentaire matinal John Plassard, de Mirabaud Securities.

Dans ce contexte, UBS a raboté à 0,7% contre 1,1% sa prévision de croissance pour le produit intérieur brut (PIB) helvétique en 2020, invoquant un impact marqué de l'épidémie de coronavirus sur la première moitié de l'exercice, amené à s'amenuiser sur la seconde.

Vers 10h47, l'indice SMI progressait de 1,02% à 9290 points, tout comme le SLI qui lui gagnait 0,65% à 1392,42 points. Le SLI en faisait de même, s'étoffant de 0,86% à 11'324,98 points. Sur les 30 plus grosses capitalisations du marché helvétique, seules cinq présentaient un recul.

La toujours volatile AMS (-7,5%) affichait le plus vif repli, handicapée par les détails de son augmentation de capital dont le produit estimé à 1,75 milliard de francs suisses servira notamment à financer l'acquisition de l'éclairagiste allemand Osram Licht.

Le spécialiste autrichien des capteurs se situait loin derrière Alcon (-2,4%), Geberit (-1,7%), Richemont (-0,8%) et Lafargeholcim (-0,1%).

A l'autre extrémité, les bancaires étaient bien disposées après l'annonce de la Banque d'Angleterre. Gagnant de la matinée, UBS bondissait de 2,6%, devant Julius Bär (+2,5%). Kühne+Nagel (+2,3%), ABB (+2,3%) et Adecco (+1,9%) étaient également recherchés, devançant Credit Suisse (+1,9%).

Parmi les trois poids lourds de la cote, Roche (+0,8%) a obtenu de l'autorité sanitaire (FDA) aux Etats-Unis un feu vert pour la commercialisation d'un nouveau test cytologique, destiné à améliorer le dépistage du pré-cancer du col de l'utérus chez les femmes testées positives au papillomavirus humain (HPV). Nestlé faisait bien mieux (+1,7%), tout comme Novartis (+1,3%).

Sur le marché élargi, de nombreuses sociétés, dont le sidérurgiste germano-lucernois Schmolz+Bickenbach (+1%), Von Roll (+3,6%), Plazza (+0,7%) et SF Urban Properties (+1%) ont continué de présenter leur performance 2019.

Stadler Rail (-1,1%) n'a guère bénéficié de l'annonce d'une importante commande de Matterhorn Gotthard Bahn, d'un montant de 148,5 millions de francs suisses.

vj/al