Bourse Zurich: le SMI maintient ses gains à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse parvenait mercredi pour la dernière séance de l'année à maintenir ses gains à l'approche de la mi-journée, poursuivant sur la lancée de la veille. Le front des nouvelles d'entreprises demeurait cependant bien ténu, mais les investisseurs présents semblaient tentés par un rally de fin d'année.

Le front des nouvelles macro-économiques se révélait à peine plus fourni, le Centre de recherches conjoncturelles KOF estimant à l'aune de la publication de son baromètre de décembre que l'économie suisse devrait encore souffrir de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus en début d'année prochaine.

Du côté des principales informations concernant le Covid-19, l'agence britannique du médicament (MHRA) a donné son feu vert au vaccin développé par le groupe britannique Astrazeneca avec l'université d'Oxford. A la faveur du feu vert, les autorités comptent accélérer la campagne de vaccination lancée début décembre.

Vers 10h35, l'indice SMI notait en hausse de 0,42% et se maintenait au-dessus de la barre des 10'700 points pour se hisser à 10'726,56 points. Le SLI progressait de son côté de 0,33% à 1688,41 points, alors que l'indice élargi SPI engrangeait 0,32% à 13'360,42 points.

Sur les 30 valeurs composant l'indice SLI, elles n'étaient plus que huit à s'inscrire en baisse, les 22 autres gagnant du terrain. Les trois poids lourds de la cote progressaient, la palme en la matière revenant à Novartis (+0,8%), alors que Nestlé et Roche grappillaient tous deux 0,3%.

Clariant s'illustrait comme le principal perdant de la matinée (-0,6%), derrière Adecco (-0,5%), Julius Bär (-0,3%) et Straumann (-0,3% également). Le groupe de luxe Richemont (-0,2%) et son rival biennois Swatch Group (-0,1%) figuraient également en bas de tableau, en compagnie d'ABB (-0,1%) et Kühne+Nagel (-0,05%).

A l'autre extrémité du classement, Logitech (+1,4%) menait le bal des gagnants, devant Sonova (+0,8%) et Credit Suisse (+0,8% également). Julius Bär excepté, les investisseurs semblaient choyer les valeurs financières, Swiss Life (+0,5%), UBS (+0,4%), Swiss Re (+0,3%), Zurich Insurance (+0,2%) et Partners Group (+0,1%) se trouvant toutes en zone verte.

Parmi les rares nouvelles d'entreprises de la matinée, Sika (+0,7%) a indiqué avoir passé un accord avec le gendarme de la Bourse suisse SIX Exchange Regulation (SER). L'autorité de surveillance, qui n'a infligé aucune pénalité financière dans cette affaire, reprochait au chimiste de spécialités plusieurs violations des prescriptions sur le devoir d'annonce entre juillet 2018 et mars 2019.

Sur le marché élargi, Relief Therapeutics tombait de haut, plongeant de 31,4%, après avoir essuyé un revers sur le chemin devant conduire la société pharmaceutique à l'homologation du produit Zyesami pour le traitement en urgence de patients Covid-19 présentant une déficience respiratoire. L'autorité sanitaire américaine FDA a finalement rejeté la demande d'examen accéléré ("Fast Track Designation"). La firme genevoise et son partenaire de recherche américain Neurorx avaient déposé la demande en septembre, après avoir reçu en août une promesse d'examen accéléré.

vj/al