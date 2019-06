Bourse Zurich: le SMI marque un plus haut historique à l'ouverture

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert en hausse mardi, après le long weekend de la Pentecôte, portée par les impulsions positives de Wall Street. Alors que les nouvelles d'entreprises et macroéconomiques étaient rares, l'indice vedette SMI en a profité pour atteindre un nouveau plus haut historique.

Malgré un début anticipé en territoire positif, "les gains devraient être limités en raison des craintes sur la solidité de l'accord sur l'immigration entre les Etats-Unis et le Mexique" ainsi qu'une extension des tarifs de douanes américains sur de nouveaux produits chinois, ont estimé les spécialistes de CMC Markets.

Le Mexique, sur lequel le président américain Donald Trump laisse planer la menace de taxes douanières, a en effet reconnu lundi que l'accord sur l'immigration conclu avec Washington pourrait être révisé d'ici 45 jours sur la question du droit d'asile si l'afflux de clandestins vers les Etats-Unis ne se tarissait pas.

A 09h10, le SMI progressait de 0,42% à 9790,11 points, atteignant un niveau inédit. Le SLI gagnait 0,60% à 1500,33 points et le SPI engrangeait 0,37% à 11'825,71 points. Sur les 30 valeurs vedettes, cinq reculaient et 25 montaient.

Nestlé (-0,5%), SGS (-0,3%) et Novartis (-0,1%), s'inscrivait d'emblée dans le bas du classement. Le spécialiste genevois de l'inspection et de la certification était pénalisé par un abaissement d'objectif de cours et de recommandation.

La troisième grande cotation Roche (+0,6%) a enregistré le départ de l'administrateur Peter Voser à fin juin et publié des résultats positifs avec son médicament Gazyva pour le traitement du lupus néphrétique disséminé.

Le classement était dominé par la volatile AMS (+3,2%), Lonza (+3,0%) et Logitech (+2,4%).

Lafargeholcim (+1,3%) enregistrait également une bonne performance. Les analystes d'UBS ont relevé l'objectif de cours et la recommandation du géant des matériaux de construction. Le groupe a par ailleurs fixé le prix de référence du dividende versé en actions à 49,01 francs suisses. Le prix d'émission s'élève quant à lui à 45,09 francs suisses.

ABB (+1,6%) réagissait positivement aux revendications d'un de ses actionnaires, Artisan Partners, qui demande d'autres cessions d'activités.

Sur le marché élargi, Cosmo (+1,5) était recherché. Le laboratoire transalpin a franchi une nouvelle étape vers l'homologation aux Etats-Unis de son médicament Remimazolam. La FDA a accepté la demande de qualification de "New Drug Application".

al/fr