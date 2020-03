Bourse Zurich: le SMI n'a pas réussi à confirmer totalement son rebond

Zurich (awp) - La Bourse suisse, qui avait fortement rebondi en matinée, a vu s'effriter son élan dans l'après-midi. Les indices ont tout de même fini dans le vert, au lendemain du bain de sang qui avait vu le SMI perdre près de 10%. Après être repassé au-dessus des 9000 points en début d'après-midi, l'indice vedette a continuellement perdu du terrain et a même fait un bref passage au rouge avant de se reprendre pour terminer de peu en zone positive.

Le Conseil fédéral a annoncé des mesures drastiques pour lutter contre le coronavirus. Les réunions de plus de 100 personnes sont désormais interdites. Toutes les écoles seront fermées jusqu'au 4 avril et le gouvernement a mis en place une aide d'urgence de 10 milliards pour l'économie et des contrôles seront réintroduits à toutes les frontières.

A New York, Wall Street voyait aussi ses forts gains initiaux faiblir en matinée. La veille, face à la multiplication des mesures de confinement et aux nombreux plans de soutien à l'économie annoncés sans coordination par divers gouvernements et banques centrales, la panique avait complètement emporté les marchés, le Dow Jones chutant de 9,99% et le Nasdaq de 9,43%.

Vendredi, "l'afflux des mesures destinées à assurer qu'il y ait suffisamment de liquidités sur les marchés" de la part des banques centrales "commence à être intégré par les marchés, tout comme l'espoir d'une réponse budgétaire aux Etats-Unis", ont souligné les analystes de Charles Schwab.

Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a notamment affirmé dans une interview juste avant l'ouverture de la Bourse que le plan d'aide économique promis par Donald Trump pour faire face aux conséquences de l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis était "proche" d'être adopté.

Le SMI a terminé sur un gain de 1,17% à 8365,56 points, avec un plus haut à 9042,54 et un plus bas à 8266,48. Le SLI a pris 0,70% à 1236,83 points et le SPI % à 10'6 points. Sur les 30 valeurs vedettes 16 ont progressé et 14 reculé.

Le trio de tête se compose de Richemont (+3,9%), Sika (+3,6%) et Roche (+3,2%). Novartis (+1,4%) a aussi remonté la pente. Nestlé (-0,1%) est en revanche repassé au rouge durant l'après-midi.

Roche a indiqué que l'Agence américaine des médicaments (FDA) a homologué en procédure d'urgence le test Cobas Sars-Cov-2 de Roche, permettant la détection du coronavirus. Ce test sera également bientôt disponible en Suisse, a précisé le groupe à AWP.

Novartis a pour sa part précisé ne pas s'attendre à des ruptures de stock de ses médicaments aux Etats-Unis après la suppression de quasiment tous les vols commerciaux en provenance d'Europe.

Swatch (+1,9%) a également terminé dans le vert, moins nettement que Richemont cependant.

Aux bancaires, UBS (+1,9%) a encore surperformé l'indice, alors que Credit Suisse (-1,1%) est passé au rouge dans l'après-midi, tout comme Julius Bär (-4,4%) troisième plus mauvaise performance du jour.

AMS (-9,9%) a pris la lanterne rouge derrière Vifor (-5,9%).

La saison des résultats s'est poursuivie sur le marché élargi. Fundamenta Real Estate (+2,3%) a enregistré en 2019 un bénéfice net en légère baisse, mais sa rentabilité opérationnelle a progressé grâce à la diminution du taux de vacance et l'étoffement du parc immobilier.

Bachem (+0,5%) a bouclé 2019 sur des résultats en nette hausse, tant en termes de recettes que de résultats. Le spécialiste des peptides de Bubendorf va relever la rémunération de ses actionnaires.

Mobilezone (-6,7%) est parvenu à générer un bénéfice net de 44,4 millions de francs suisses, en progression de 12,3% par comparaison avec 2018.

U-Blox (-4,5) a vu son bénéfice net fondre de deux tiers et va procéder à un nouveau coup de rabot sur la rémunération des actionnaires.

BKW (+0,8%), via sa filiale LTB Leitungsbau, a remporté un contrat de plus de 50 millions de francs suisses en Allemagne

rp/vj