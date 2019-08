Bourse Zurich: le SMI ouvre à l'équilibre, Novartis bon dernier

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert mercredi en très légère hausse, après avoir clôturé en recul la veille sur fond d'inquiétudes sur la devise chinoise. Un de ses poids lourds, le géant pharmaceutique Novartis, est dans le viseur de l'agence américaine du médicament.

La banque centrale chinoise a fixé pour la journée de mercredi le taux pivot du yuan à 6,9996 pour un dollar, en repli de 0,44% par rapport à mardi. Il s'agit de son niveau le plus bas depuis mai 2008.

C'est "légèrement plus faible que prévu et nous avons vu les actions baisser un peu en Asie", note CMC Markets. "Nous pourrions nous attendre à un certain va-et-vient en ce qui concerne la monnaie chinoise à court terme et il est probable qu'il s'agisse d'un facteur de volatilité."

Les réserves de devises de la Banque nationale suisse (BNS) ont enregistré une hausse en juillet de 8,13 milliards de francs suisses. A la fin du mois sous revue, elles ont atteint 767,90 milliards.

En Allemagne, la production industrielle a replongé en juin, reculant de 1,5% sur un mois, après sa timide reprise de mai. On attend aussi la publication des crédits à la consommation pour juin aux Etats-Unis.

Vers 09h10, le SMI gagnait 0,08% 9561,97 points. Le SLI progressait de 0,23% à 1459,54 points et le SPI 0,06% à 11'649,94 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 montaient, trois étaient stables et trois reculaient.

Novartis (-1,4%) était bon dernier. Le laboratoire est accusé par la FDA de lui avoir sciemment transmis des données manipulées, dans le cadre de l'approbation d'une thérapie génique coûtant plus de 2 millions de dollars. Le bâlois s'est défendu, assurant avoir "pleinement confiance dans l'innocuité, la qualité et l'efficacité du Zolgensma". Il explique que les données altérées n'ont représenté qu'une "petite portion" de l'ensemble des documents.

En bas de tableau se trouvaient aussi Clariant (-0,2%) et Roche (-0,1%).

UBS était stable. Le fisc transalpin a adressé en décembre 2018 une demande d'assistance administrative à l'Administration fédérale des contributions (AFC), rapporte la dernière édition de la Feuille fédérale. Ses homologues Credit Suisse (+0,1%) et Julius Bär (+0,3%) faisaient mieux.

AMS (+1%) faisait la course en tête. Nestlé était aussi bien placé (+0,6%).

Swatch Group (+0,6%) devançait son concurrent Richemont (+0,2%). Goldman Sachs a relevé l'objectif de cours de l'horloger biennois à 345 francs suisses. Son analyste estime que la demande pour la marque à forte marge Omega devrait à nouveau grimper en Chine continentale.

Swiss Re (+0,5%) semblait profiter des résultats solides du deuxième trimestre du réassureur Munich Re.

De son côté, JPMorgan a abaissé son objectif de cours de LafargeHolcim (+0,3%) à la lueur des résultats semestriels publiés la semaine dernière.

Sur le marché élargi, Ascom gagnait 3,7%. Veraison Capital, Luxempart et Loys Investment ont constitué un groupe d'actionnaires "fort" détenant 15,9% du capital de l'entreprise qui s'est débarrassé lundi de son directeur général. Une action qui était voulue par Veraison, qui exige notamment l'examen d'une mise en vente pure et simple de l'entreprise.

L'aciériste Schmolz+Bickenbach (-1,6%) a enregistré une perte nette de 13,6 millions d'euros (environ 14,9 millions de francs suisses) au deuxième trimestre.

ck/jh/fr