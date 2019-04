Bourse Zurich: le SMI ouvre à l'équilibre en attendant l'emploi US

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert quasiment à l'équilibre vendredi, après avoir marqué le pas la veille. Les intervenants s'interrogeaient sur l'évolution réelle des négociations commerciales en cours entre la Chine et les Etats-Unis et attendaient le rapport mensuel sur l'emploi américain.

La veille, le président américain Donald Trump a estimé que Washington devrait savoir "au cours des quatre prochaines semaines" si un accord est possible avec la Chine.

"Les indices européens devraient ouvrir ce matin, une fois n'est pas coutume, sans tendance dans l'attente du rapport sur l'emploi américain qui pourrait donner une indication concernant les prochains mouvements de taux de la Fed", ont estimé les analystes de Mirabaud Securities dans une note.

En Allemagne, la production industrielle a rebondi de 0,7% sur un mois en février, après s'être stabilisée en janvier.

A 09h04, l'indice SMI perdait à peine 0,03% à 9567,70 points, tandis que le SLI progressait de 0,07% à 1478,34 points. Le SPI progressait pour sa part de 0,27% à 11'398,43 points. Seules cinq des 30 valeurs vedettes cédaient leurs gains.

Les plus fortes baisses étaient enregistrées par Zurich Insurance (-4,9%) Geberit (-1,6%) et Dufry (-0,2%). Les deux premiers titres étaient néanmoins négociés hors dividende de respectivement 19,00 francs suisses pour l'assureur et de 10,80 francs suisses pour le spécialistes des installations sanitaires.

A l'opposé, les valeurs technologiques AMS (+1,7%) et Temenos (+1,3%), ainsi que les bancaires Julius Bär (+1,1%), UBS et Credit Suisse (+0,9% chacune) étaient recherchées.

Les trois poids lourds de la cote étaient également en hausse avec Nestlé (+0,4%), Roche (+0,3%) et Novartis (+0,2%). Le dernier nommé a déposé une plainte contre la biotech américaine Amgen, à qui il reproche son retrait du développement commun et de la commercialisation du médicament contre la migraine Aimovig.

Sur le marché élargi, Ems-Chemie (+5,3%) était clairement recherché, porté par des résultats trimestriels en hausse.

Orascom DH (+0,5%) a stabilisé sa perte nette l'année dernière, tout en profitant d'une amélioration des recettes.

Alpiq bondissait de 6,0% après l'annonce de la sortie du français EDF du capital du groupe énergétique.

Leclanché (-2,5%) cédait par contre ses gains. Le spécialiste vaudois du stockage d'énergie a creusé ses pertes, mais enregistré les meilleures ventes depuis 22 ans l'année dernière.

al/buc