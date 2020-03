Bourse Zurich: le SMI ouvre dans le vert

Zurich (awp) - La Bourse de Zurich entamait la séance de mercredi sur une légère hausse, poursuivant sur la tendance positive des deux derniers jours. Les investisseurs semblaient cependant quelque peu indécis par rapport à l'annonce surprise de la Réserve fédérale américaine (Fed) liée à la propagation du coronavirus.

La Banque centrale américaine n'a pas attendu sa prochaine réunion pour abaisser ses taux d'un demi-point de pourcentage, afin de stimuler l'économie face au coronavirus. Cela n'était pas arrivé depuis la crise de 2008.

La Fed juge toujours "solides" les fondamentaux de l'économie américaine, qui connaît sa onzième année consécutive de croissance, mais, compte-tenu des "risques en constante évolution" posés par le coronavirus, a abaissé ses taux, qui se situent désormais dans une fourchette comprise entre 1% et 1,25%.

Cette décision a entraîné la clôture de Wall Street dans le rouge, les détenteurs de capitaux, pris de court, se demandant si la situation n'était pas plus grave qu'initialement évalué.

L'activité dans les services en Chine s'est effondrée en février à 26,5 points, paralysée par l'épidémie du nouveau coronavirus qui force beaucoup de consommateurs à rester calfeutrés chez eux, selon un indice indépendant publié mercredi, alors que l'économie du géant asiatique repose grandement sur ce secteur.

A 09h15, le SMI prenait 0,03% à 10'098,62 points, tandis que le SLI gagnait 0,07% à 1541,92 points. L'indice du marché SPI grappillait 0,19% à 12'323,43 points. La moitié des valeurs vedettes arrivait à progresser tandis que l'autre moitié avait la tête dans l'eau.

Sans information particulière, Givaudan et Geberit (chacun +0,9%) occupaient la première marche du podium, devant Swisscom (+0,9).

Nestlé (+0,8%) soutenait l'indice vedette, de même que Roche et Novartis (chacun +0,7%). Le second a obtenu de l'Agence des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) américaine un statut de "breakthrough device" pour son dispositif de diagnostic précoce du carcinome hépatocellulaire (HCC) Elecsys Galad score. Le dépistage de cette forme de cancer du foie à un stade très précoce permet d'améliorer sensiblement les chances de survie des patients.

Les bancaires UBS (-0,7%), Julius Bär (-0,5%) et Credit Suisse (-0,3%) étaient du mauvais côté, poursuivant sur la tendance négative de la veille.

Alcon (-2,1%) quant à lui avait la lanterne rouge provisoire sans information particulière.

Un certain nombre d'entreprises du marché élargi a publié ses résultats annuels. Helvetia (+0,6%) a profité en 2019 de marchés financiers porteurs et d'un effet fiscal positif pour faire bondir son bénéfice net de 25% en rythme annuel. Les volumes d'affaires ont clairement progressé. Le groupe saint-gallois proposera à ses actionnaires un relèvement du dividende.

Dormakaba (-5,6%) a accusé sur la première moitié de son exercice décalé 2019/20 - à fin décembre - une contraction généralisée de ses résultats. Le recul du chiffre d'affaires et celui de l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) étaient dans une certaine mesure anticipés, mais celui du bénéfice net constitue une surprise.

Siegfried (-2,4%)a bouclé 2019 sur des résultats en hausse marquée par rapport à l'exercice précédent, même si ces derniers n'ont pas tout à fait comblé les attentes de la communauté financière.

Bucher (+0,1%) a fini 2019 sur des résultats quasiment à l'équilibre, mais supérieurs aux attentes les plus optimistes de la communauté financière au niveau du bénéfice net.

Quant à Sunrise (+3,8%), il semblait profiter d'un relèvement de recommandation par Credit Suisse à "outperform".

lk/jh