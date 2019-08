Bourse Zurich: le SMI ouvre sur un repli moins fort que redouté

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de lundi en repli, dans le sillage de la forte chute de Wall Street vendredi, le recul se révélant cependant nettement moindre que redouté. Alors que la Chine a imposé en fin de semaine de nouveaux tarifs douaniers pour des produits américains, Donald Trump a fourni des réponses musclées suscitant les pires craintes des investisseurs.

Wall Street a subi vendredi sa deuxième plus lourde chute de l'année, après la séance de mercredi dernier. La Bourse de New York avait entamé la journée en repli, Pékin ayant annoncé avant l'ouverture son intention d'imposer de nouveaux droits de douane sur 75 milliards de dollars d'importations en provenance des Etats-Unis, en représailles aux taxes douanières supplémentaires que prévoit d'instaurer prochainement Washington.

Mais les indices ont creusé leurs pertes après une série de tweets au ton menaçant de Donald Trump, qui a promis une réponse musclée, évoquant d'"énormes sommes d'argent volées par la Chine aux Etats-Unis" et martelant sa détermination à y mettre fin. Le locataire de la Maison Blanche a ordonné aux entreprises américaines de trouver des alternatives à la Chine, ce qui a affecté des grandes entreprises sensibles aux relations commerciales comme Apple ou Caterpillar.

Cependant, lundi le président américain s'est voulu plus rassurant, gazouillant sur Twitter que "les négociations commerciales avec la Chine vont commencer "très prochainement" et que Pékin a appelé pour dire "revenons à la table des négociations".

Après un début de séance en baisse de 0,22%, l'indice SMI creusait quelque peu ses pertes dans les premiers échanges notant vers 09h10 à 9678,74 points, soit un recul de 0,68%. Le SLI se tassait pour sa part de 0,70% à 1467,28 points, alors que l'indice élargi SPI perdait 0,74% à 11'781 points.

Sur les trente valeurs vedettes, seul le titre Alcon parvenait à présenter un hausse (+0,24%). Le camp de perdants était emmené par les valeurs technologiques Logitech (-2,08%) et Temenos (-2,1%). S'y joignaient également Vifor (-1,8%), Sonova (-1,6%) et la toujours très volatile AMS (-1,5%).

Quant aux trois poids lourds de la cote, ils reculaient à peine moins faiblement que l'indice SMI, Nestlé limitant ses pertes à 0,3%, alors que les pharmas Roche et Novartis cédaient 0,7 et 0,9%, respectivement.

Credit Suisse (-0,7%) a annoncé une réorganisation de ses activités helvétiques avec à la clef des investissements importantes afin de soutenir la croissance. Le numéro deux bancaire helvétique entend injecter plus de 100 millions de francs suisses dans sa banque universelle suisse d'ici fin 2021.

Sur le marché élargi, parmi les autres informations de la matinée, Alpiq (-0,3%) a bouclé les six premiers mois de 2019 sur une perte nette IFRS de plus de 200 millions de francs suisses. Les recettes ont reculé d'environ 15% et l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a fondu de près de moitié.

Schaffner (-1%) a pour sa part revu à la baisse ses objectifs pour son exercice décalé 2018/19 (clos fin septembre). Dans son communiqué, l'entreprise soleuroise explique cet "ajustement" notamment par l'accès de faiblesse de l'industrie automobile et d'effets de change.

Ems-Chemie (-1,7%) a informé avoir accru son bénéfice net au premier semestre 2019. Le fabricant grison de polymères et autres spécialités chimiques a dégagé un résultat net de 266 millions de francs suisses, 2,5% de plus qu'au cours des six premiers mois de 2018. Ce chiffre n'avait pas été dévoilé lors de la publication provisoire de la performance semestrielle à mi-juillet.

vj/al/op