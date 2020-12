Bourse Zurich: le SMI ouvre sur une note à peine positive

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de lundi en petite forme, passablement rassurée par le rebond économique en Chine et les avancées dans les campagnes de vaccination prévue. Les retards sur un éventuel accord concernant un vaste plan de relance aux Etats-Unis pesaient par contre sur le moral des investisseurs.

L'excédent commercial de la Chine a battu tous ses records en novembre, avec des exportations portées notamment par la forte demande en produits médicaux, au moment où une grande partie du monde reste pénalisée pour cause de pandémie. Les exportations du géant asiatique, baromètre de la reprise espérée de l'économie mondiale, ont bondi de 21,1% sur un an, selon des chiffres publiés par les Douanes.

Aux Etats-Unis par contre, l'économie a créé plus de deux fois moins d'emplois en novembre qu'en octobre (245'000 emplois contre 610'000), signe du ralentissement économique en raison de la pandémie de Covid-19.

Selon John Plassard de Mirabaud Banque, "les dernières rumeurs laissaient penser qu'une signature sur un montant de 908 milliards de dollars pouvait avoir lieu ce week-end", mais il semblerait que la proposition bipartisane de relance "butterait sur quelques détails".

"La volatilité devrait (...) monter d'un cran ces prochains jours avec la réunion de la banque centrale européenne (BCE) jeudi et celle de la Fed" le 15 et 16 décembre.

A 09h08, l'indice vedette SMI gagnait à peine 0,09% à 10'3754,88 points, après avoir clôturé vendredi en hausse de 0,21%. Le SLI prenait 0,05% à 1531,90 points et le SPI grimpait de 0,14% à 12'907,99 points. Gagnants et perdants se tenaient à peu près à l'équilibre.

Les plus fortes baisses étaient subies par les valeurs financières Swiss Re (-1,0%), Julius Bär (-0,8%), UBS (-0,7%) et Credit Suisse (-0,6%). Deutsche Bank a pourtant relevé l'objectif de cours des deux derniers établissements.

Le tableau des gagnants était composé de Logitech (+0,8%), AMS (+0,7%) et Sika (+0,5%). Le chimiste de la construction a annoncé avoir réalisé récemment des investissements sur son site de Guin dans le canton de Fribourg.

Les deux poids lourds pharmaceutiques Novartis (+0,1%) et Roche (+0,1%) montaient à peine, portés par une série d'études cliniques positives. Novartis a présenté diverses données d'études avec Kymriah et Jakavi, tandis que Roche a vanté une combinaison Polivy/Rituxan contre le lymphome et Hemlibra contre l'hémophilie de type A.

La troisième grande cotation Nestlé (+0,3%) avançait un peu plus vite.

Sur le marché élargi, Landis+Gyr (-5,3%) baissait fortement après avoir vu sa recommandation abaissée par JPMorgan.

Aryzta (+4,6%) a confirmé avoir reçu une offre conditionnelle à 80 centimes par action de la part du fonds d'investissement britannique Elliott Advisors. Le conseil d'administration du groupe zurichois va "attentivement" étudier la proposition de rachat, dont aucun détail n'a filtré. Le boulanger industriel a également cédé, pour un montant non précisé, ses activités dans les pizzas en Amérique du Nord au fonds américain de capital investissement Brynwood Partners.

al/jh