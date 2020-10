Bourse Zurich: le SMI ouvre sur une note indécise

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert autour de l'équilibre mardi, tentant de se relancer après les pertes de la veille et la mauvaise performance de Wall Street. L'actualité des entreprises était garnie avec les résultats de Novartis et AMS, ainsi que des commandes pour Schindler et Tecan.

La Bourse de New York a nettement décroché lundi soir dans un marché s'inquiétant de la situation sanitaire mondiale, perdant espoir sur le plan de relance américain et redoutant l'issue de l'élection présidentielle du 3 novembre aux Etats-Unis.

"Les indices européens devraient ouvrir sans réelle tendance ce matin à quelques heures de la publication des résultats de Microsoft, à deux jours de celles de Facebook, Amazon.com, Alphabet et Apple", a pronostiqué John Plassard de Mirabaud Banque.

Une série de rendez-vous vont tenir les marchés en haleine ces prochains jours, avec jeudi la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) et la publication de la croissance aux Etats-Unis au troisième trimestre, ainsi que vendredi le PIB sur la même période dans la zone euro et le résultat le 3 novembre de l'élection présidentielle américaine, a énuméré M. Plassard.

A la Bourse suisse, le SMI progressait marginalement de 0,09% à 9997,19 points à 09h07, tandis que le SLI grignotait 0,03% à 1540,41 points. L'indice élargi SPI s'avançait péniblement de 0,05% à 12'441,83 points.

Le classement des valeurs vedettes était dominé par Lonza (+0,9%), Logitech (+0,7%) et Straumann (+0,5%). Les analystes de Goldman Sachs ont relevé l'objectif de cours du sous-traitant bâlois de l'industrie pharmaceutique.

Novartis (+0,2%) cédait une partie de ses gains avant-Bourse, après ses résultats trimestriels. Le groupe pharmaceutique a étoffé ses ventes de 1% à 12,26 milliards de dollars au troisième trimestre et a marginalement relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Les deux autres poids lourds Roche (+0,3%) et Nestlé (-0,2%) prenaient des directions opposées.

AMS (-3,9%) inversait résolument la tendance et plongeait au fond du tableau. Le développeur autrichien de semi-conducteurs, coté à la Bourse suisse, anticipe un solide 4e trimestre malgré les effets négatifs de la pandémie de coronavirus.

Il était suivi par Adecco (-1,3%), Swiss Life (-1,0%) et Lafargeholcim (-0,8%).

Schindler (-0,2%) a été choisi par l'autorité aéroportuaire de Riyad pour équiper les terminaux 1 et 2 ainsi que le terminal royal de l'aéroport international King Khalid de nouveaux escaliers roulants. Les contours financiers du projet n'ont pas été dévoilés.

Sur le marché élargi, SIG Combibloc (+1,8%) a profité au troisième trimestre de sa diversification géographique, qui lui a permis de ne pas trop souffrir au niveau des recettes, dans un contexte marqué par le coronavirus.

Idorsia (+1,1%) a dévoilé mardi des résultats sur les neuf premiers mois de l'année légèrement supérieurs aux prévisions. Les coûts opérationnels pour l'ensemble de l'année devraient atteindre 500 millions de francs suisses.

Tecan (+0,7%) a obtenu 32,9 millions de dollars du gouvernement américain pour augmenter ses capacités de production de pointes de pipette. Elles sont un composant clé des tests moléculaires du Sars-CoV-2.

al/md