Bourse Zurich: le SMI ouvre sur une petite note d'optimisme

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert en infime hausse jeudi, après avoir perdu du terrain la veille. Une tendance plus positive pourrait néanmoins se dessiner en cours de séance, portée par l'optimisme régnant outre-Atlantique. En Suisse, Sunrise était sous observation après le feu vert du régulateur à son projet de rachat d'UPC Suisse.

La Bourse de New York a terminé en nette hausse mercredi, encouragée par des propos du président américain Donald Trump promettant un accord commercial avec la Chine "plus tôt qu'on ne le pense".

"La tendance a été alimentée une nouvelle fois par le côté 'schizophrénique' (le mot est fort) des déclarations de Donald Trump qui a affirmé qu'un accord commercial avec la Chine pourrait être conclu plus tôt que les observateurs ne le pensent", a commenté Mirabaud dans une note.

Cette annonce a notamment fait oublier aux investisseurs la tentative de destitution du président américain lancée par les démocrates et qui avait secoué les marchés, a ajouté la banque genevoise.

L'attention des investisseurs se portera également vers les chiffres du PIB américain au deuxième trimestre (dernière estimation) et les prix à la consommation aux États-Unis.

A 09h07, le SMI progressait de 0,04% à 9918,43 points, le SLI gagnait 0,08% à 1517,86 points et le SPI progressait de 0,10% à 12'059,51 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 11 cédaient leurs gains et 19 montaient.

Les bancaires Julius Bär (-0,6%), UBS (-0,4%) et Credit Suisse (-0,3%) faisaient partie des plus grands perdants. Les deux géants bancaires pourraient faire les frais de la rocambolesque affaire de filature d'Iqbal Khan, l'ancien responsable des activités de banque privée de Credit Suisse recruté récemment par la banque aux trois clés pour y codiriger la gestion de fortune. La presse évoque à ce sujet de prochaines sanctions à la tête de la banque aux deux voiles.

A l'inverse, les valeurs technologiques AMS (+1,2%) et Temenos (+0,9%) se plaçaient en tête du tableau des valeurs vedettes. Le fabricant autrichien de microprocesseurs n'était pas pénalisé dans l'immédiat par l'offre de reprise concurrente et plus élevée d'Osram.

Les poids lourds évoluaient en ordre dispersé, Nestlé (+0,1%) et Novartis (+0,2%) étant recherchés, tandis que Roche (-0,1%) cédait ses gains.

Le feu vert de la Commission de la concurrence au projet de rachat du câblo-opérateur UPC Suisse par Sunrise (-0,1%) avait un effet négatif sur Swisscom (-0,3%) qui voit émerger un nouveau concurrent du taille.

Parmi les autres titres du marché élargi SPI, Leclanché (-0,6%) ne baissait que modestement, après des résultats semestriels franchement moroses.

