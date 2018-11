Bourse Zurich: le SMI parti pour une séance dans le vert

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait vers un net rebond vendredi, après sa stagnation de la veille et après un mois d'octobre morose. Dans la foulée de la très forte poussée du Nikkei durant la nuit et des indices américains jeudi, l'avant-Bourse s'affichait résolument dans le vert.

Le contexte général était plutôt à la reprise en cette fin de semaine, après un premier jour de novembre marqué par des bonds de 1,1% du S&P500 américain et de 1,8% pour le Nasdaq. En Suisse, le SMI a affiché une très légère baisse jeudi (-0,05%) mais est resté au-dessus des 9000 points.

Les marchés se montrent à nouveau plus confiants après la rencontre entre les présidents américain Donald Trump et chinois Xi Jinping. Cette reprise des discussions au plus haut niveau, estiment les observateurs, est de nature à ouvrir la porte à un arrangement commercial.

De quoi nourrir les espoirs des investisseurs, refroidis par un mois d'octobre rouge vif pour le marché des actions.

En Suisse, le front des nouvelles s'annonce dégarni vendredi, mais les marchés sont appelés à bouger dans la foulée des statistiques sur l'emploi aux Etats-Unis à 13h30. Juste avant l'ouverte de la Bourse, la France annoncera son déficit budgétaire à fin septembre.

L'incertitude reste de mise quant à savoir si les marchés ont entamé un rebond après la "purge" du mois dernier ou si celle-ci est le signe d'un vrai retournement de tendance. La situation est sur le balan, d'après l'analyse technique. L'envolée du Nikkei durant la nuit (+2,56%) incite à l'optimisme.

A 08h20, l'indice SMI des valeurs vedettes gagnait 0,8% à 9089 points. Toutes les valeurs étaient dans le vert, selon les indications avant-Bourse fournies par Julius Bär.

Les valeurs cycliques étaient particulièrement recherchées, notamment Lafargeholcim (+1,3%), ABB (+1,0%) et Adecco (+1,0%).

Les valeurs du luxe avaient également la cote auprès des investisseurs, Swatch et Richemont (chacun +1,8%) affichant les plus fortes progressions.

Parmi les bancaires, UBS (+1,0%) ne faisait pas les frais d'un abaissement d'objectif de cours la veille par Morgan Stanley.

Idem pour Credit Suisse (+1,0%), qui a pourtant vu les analystes d'UBS, CFRA, HSBC et JP Morgan abaisser l'objectif de cours.

Les trois poids lourds de la cote soutenaient le SMI, Nestlé (+0,6%), Novartis (+0,8%) et Roche (+0,6%) étant recherchés.

Sur le marché élargi, Ascom cédait 4,4% après l'abaissement à "sell" de la recommandation d'UBS.

Comet chutait près de 12% après un avertissement sur résultats.

Cosmo (-6,4%) suivait la même voie, après que l'Autorité sanitaire américaine (FDA) a refusé l'appel du groupe pharmaceutique.

