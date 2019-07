Bourse Zurich: le SMI passe dans le rouge

Zurich (awp) - La Bourse suisse a basculé dans le rouge en milieu de matinée jeudi, à l'inverse de ses homologues de Paris et de Francfort. Hier, le patron de la Fed, Jerome Powell, a laissé la porte ouverte à une prochaine baisse des taux d'intérêt en dressant un tableau mitigé de l'économie américaine, soumise à des risques persistants.

Ce jeudi, Jerome Powell sera auditionné devant la commission bancaire du Sénat. On connaîtra aussi l'indice des prix à la consommation pour juin (CPI) aux Etats-Unis.

"La volatilité augmentera probablement avec la publication des données sur l'inflation américaine, ces chiffres étant surveillés de près par les membres de la Fed. En Europe, les traders seront attentifs au compte rendu de la réunion de juin de la BCE qui doit paraître aujourd'hui", relève ActivTrades dans un commentaire.

En Suisse, face aux incertitudes économiques et aux tensions commerciales, la Banque nationale suisse (BNS) ne devrait pas remonter ses taux directeurs en territoire positif avant 2022, ont estimé jeudi les économistes d'UBS. Après une croissance de 2,5% en 2018, le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse devrait ralentir à 1,3% cette année et passer à 1,6% la suivante, a précisé UBS, confirmant de précédentes estimations.

En Allemagne, l'inflation a été confirmée à 1,6% en juin, tandis qu'en France, elle a accéléré à 1,2% en juin sur un an.

Vers 10h45, le Swiss Market Index (SMI) perdait 0,20% à 9917,64 points, le Swiss Leader Index (SLI) se rétractait de 0,21% à 1516,98 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) reculait de 0,20% à 11'993,77 points. Parmi les 30 principales cotations, 14 évoluaient dans le vert, deux étaient stables (Givaudan et Swatch Group) et 14 reculaient.

La volatile AMS prenait la tête (+1,1%), suivi par Richemont et Logitech.

Temenos (+0,6%) a décroché un nouveau contrat en Afrique du Sud dans la microfinance.

Les poids lourds basculaient dans le rouge, comme Novartis (-0,01%), Roche (-0,3%) et Nestlé (-0,5%).

Les bancaires souffraient aussi, à l'image de Credit Suisse (-0,2%) et UBS (-0,4%). Julius Bär était encore plus mal loti(-0,6%).

Swiss Re (-0,8%) était pénalisé par sa décision de suspendre le projet de cotation de sa filiale britannique ReAssure, car les conditions ne sont plus réunies. ReAssure devait faire son entrée à la Bourse de Londres en juillet.

Toujours bon dernier, Sika plongeait de 3,7% après avoir vu sa recommandation être abaissée par UBS à "sell", contre "neutral" précédemment. L'analyste rappelle que l'action du chimiste de la construction s'est déjà envolée de 30% depuis le début de l'année, alors que l'acquisition de Parex ne devrait conduire qu'à une amélioration de 15% du rendement des capitaux en 2020.

Sur le marché élargi, Barry Callebaut (+1%) a poursuivi sa croissance durant les neuf premiers mois de l'exercice décalé 2018/19. Il a étoffé ses volumes et son chiffre d'affaires.

Ascom (+0,7%) a remporté un appel d'offre lancé par un hôpital universitaire de Rome, le Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Le nouveau contrat doit lui amener plus d'un demi-million de francs suisses.

BKW (+0,6%) complète son réseau suisse d'entreprises de technique du bâtiment rassemblées sous BKW Building Solutions en rachetant trois sociétés.

Du côté des perdants, Sensirion (-7,5%) rabote ses ambitions pour l'exercice en cours, invoquant notamment des reports de commandes, des difficultés sur l'important débouché dans l'industrie automobile et les incertitudes qui pèsent sur le commerce mondial.

Bossard (-7,7%) paye son bénéfice net en recul au premier semestre 2019, par rapport à la même période l'an passé. Le chiffre d'affaire s'inscrit aussi en deçà des estimations du consensus.

DKSH (-0,6%) a signé un accord de coopération en Indonésie, via son partenaire local Wicaksana, avec Signify (ex-Philips Lightning), leader mondial de l'éclairage professionnel et grand public.

