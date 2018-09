Bourse Zurich: le SMI passe dans le rouge, Novartis en ligne de mire

Zurich (awp) - La Bourse suisse était passée en territoire négatif en début d'après-midi, après avoir gagné du terrain tout au long de la matinée. Novartis retenait l'attention des investisseurs, tandis que les futures sur les principaux indices de Wall Street pointaient dans le rouge. Les tensions commerciales continuent à préoccuper les marchés.

"Les investisseurs ont accueilli favorablement l'idée d'un nouveau sommet entre Kim Jong Un et Donald Trump. Mais ils restent inquiets sur les risques d'une guerre commerciale", ont résumé les analystes de Aurel BGC.

Au niveau macroéconomique, le moral des investisseurs allemands s'est amélioré en septembre, profitant de bonnes perspectives pour la croissance allemande sur fond d'accord commercial entre les Etats-Unis et le Mexique, selon le baromètre de l'institut ZEW.

L'emploi salarié a de nouveau ralenti en France au deuxième trimestre. Au Royaume-Uni, le taux de chômage est resté inchangé à 4,0% entre mai et juillet.

A 14h50, le SMI cédait 0,24% à 8909,38 points, le SLI 0,20% à 1454,05 points et le SPI 0,07% à 10'680,62 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 11 progressaient et 19 reculaient.

Aryzta affichait toujours la meilleure performance provisoire avec un bond de 14,6%. Le boulanger industriel a avancé dans l'organisation de son augmentation de capital, annoncée mi-août. Il a également nommé trois nouveaux administrateurs.

Partners Group (+3,4%) suivait bien plus loin. Le spécialiste zougois en capital-investissement a dépassé toutes les attentes, que ce soit au niveau des recettes, de la rentabilité et des profits au premier semestre. Les objectifs 2018 sont confirmés.

Novartis (+1,8%) occupait la troisième place et empêchait le SMI de se replier davantage. Le géant pharmaceutique devrait finaliser la scission d'Alcon au premier semestre 2019. La division ophtalmologique établira son siège à Genève. A terme, le site devrait compter 700 employés. Citigroup et Exane BNP ont relevé leur objectif de cours et la recommandation du groupe rhénan.

Les deux autres poids lourds Nestlé (-0,2%) et Roche (-1,0%) évoluaient dans le rouge.

Les grands perdants étaient Richemont (-2,4%), Swiss Re (-2,2%) et Swatch Group (-1,5%).

Zurich Insurance (-1,3%) n'arrivait pas à sortir la tête de l'eau non plus. A mesure que l'ouragan Florence grandit et se renforce, les craintes de dommages importants augmentent, et pesaient sur les titres assureurs.

Sur le marché élargi, Dormakaba (+0,2%) a présenté ses résultats annuels pour l'exercice 2017/18, incluant une solide hausse des ventes et des bénéfices. La marge Ebitda s'est toutefois repliée en raison des coûts de restructuration.

L'équipementier du bâtiment Poenina (-0,4%) a de son coté publié ses résultats semestriels et annoncé une acquisition.

