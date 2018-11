Bourse Zurich: le SMI perd de son élan en fin de matinée

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'essoufflait quelque peu vendredi en fin de matinée, après avoir ouvert en nette hausse. La place zurichoise, en l'absence de nouvelle importante, profitait néanmoins de la tendance positive de Wall Street jeudi soir. En Suisse, l'action ABB était portée par des rumeurs de cession d'actifs.

Les analystes de Mirabaud Securities ont souligné les propos rassurants du patron de la Réserve fédérale américaine (Fed). Jerome Powell s'est de nouveau dit confiant dans la bonne santé de l'économie américaine tout en soulignant la solidité des derniers chiffres de l'emploi. Seul bémol, les salaires n'ont pas encore progressé autant qu'espéré.

Le président de la Banque centrale européenne (BCE) Mario Draghi et son homologue de la Banque fédérale d'Allemagne Jens Weidmann s'exprimeront quant à eux lors d'un congrès bancaire.

A 11h15, le SMI prenait 0,51% à 8914,59 points, le SLI gagnait 0,59% à 1388,23 points et le SPI engrangeait 0,49% à 10'450,70 points. Sur les 30 valeurs vedettes, cinq reculaient et 25 progressaient.

ABB (+2,4%) perdait un peu de sa vigueur matinale mais restait leader du classement, porté par des rumeurs de cession. Le groupe serait à la recherche de repreneurs pour tout ou partie de son activité dans les réseaux électriques, une opération que certains actionnaires appellent de leurs voeux depuis quelque temps déjà. Le géant zurichois de l'électrotechnique mènerait à ce titre des discussions avec les conglomérats industriels japonais Hitachi et Mitsubishi Electric.

Parmi les autres gagnants de la séance figurait UBS (+1,5%), recherché par les investisseurs après la fin provisoire du procès à Paris. La banque aux trois clés, jugée à Paris pour le démarchage illégal de riches clients français et la dissimulation de milliards d'avoirs non déclarés, sera fixée sur son sort le 20 février 2019.

Les deux autres bancaires Credit Suisse (+0,9%) et Julius Bär (+0,6%) suivaient à quelques encablures.

Sonova (+1,1%), Partners Group (+1,0%) et Lonza (+1,0%) étaient également en verve.

A l'autre bout du tableau se trouvaient Logitech (-0,7%), Sika (-0,6%) et AMS (-0,5%). Ce dernier inversait la tendance positive de la matinée après un abaissement d'objectif de cours par Credit Suisse et Barclays. L'action avait déjà oscillé jeudi entre forte hausse et baisse avant de finir en léger repli (-0,9%). Le fabricant de semi-conducteurs autrichien a raboté ses objectifs de croissance pour le quatrième trimestre, en raison d'un "récent changement de la demande de la part d'un important client".

Sur le marché élargi, Barry Callebaut accusait un recul de 5,5%, sur fond d'échos de presse autour du placement d'un paquet d'actions par certains héritiers des fondateurs.

Starrag faisait du surplace. Le fabricant de machines-outils a dit s'attendre à un chiffre d'affaires inférieur en monnaies locales à celui des six premiers mois. Pour l'ensemble de l'exercice, les ventes devraient s'afficher en repli.

